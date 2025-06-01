2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatırılacağı belli oldu. Yıl da 2 kez hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'ndan önce emeklilerin hesaplarına yatırılan 4000 TL ikramiyelerin, bu yıl Kurban Bayramı'nda ne zaman yatacağı açıklandı. Peki, 2025 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 4000 TL bayram ikramiyeleri tarihleri ne?





2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliye Kurban Bayramı ikramiyesi ödemelerinin yatırılacağı tarihi açıkladı. Işıkhan açıklamasında, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek." ifadelerinde bulundu.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ