Yayınlanma: 01.02.2025 - 13:37

Güncelleme: 01.02.2025 - 13:37

TBMM Genel Kurulu'nda, emekli maaşlarının 12.500 TL'den 14.469 TL'ye çıkarılması kararı verilmişti. Bu gelişmenin ardından emekli olan yurttaşlar emekli maaş farkının ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Peki, 2025 Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli maaş farkları ne kadar?

2025 EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaş farklarının Şubat ayında emekli yurttaşların hesaplarına yatırılacağı tahmin ediliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI MAAŞ FARKI NE KADAR?

En düşük emekli aylığı, 2025 yılı itibarıyla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseldi. Bu kapsamda taban maaş alan emekliler, 14.469 TL ile 12.500 TL arasındaki fark olan 1.969 TL tutarında ek ödeme alacak.

2025 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88, kasım ayı için 2,24 ve aralık ayı için yüzde 1,03 enflasyon farkını hak etmiş oldu. Böylece emeklilerin maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 15,75 olarak belirlendi.