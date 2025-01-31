Trabzon'da acı olay... Emekli öğretmen feci şekilde can verdi!

Yayınlanma: 31.01.2025 - 14:40

Güncelleme: 31.01.2025 - 14:40

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine bağlı Adacık Mahallesi’ndeki bir evde öğle saatlerinde yangın meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; kuzine sobasından çıkan kıvılcımlar, dışı beton içi ahşap olan müstakil bir evi sardı. Yangında, yatalak olduğu öğrenilen emekli öğretmen Ersin Cora (78) hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın sırasında Cora'dan başka evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatılırken, Ersin Cora'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.