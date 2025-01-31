Trabzon'da acı olay... Emekli öğretmen feci şekilde can verdi!

Beşikdüzü ilçesinde bir evde çıkan yangında yatalak olduğu öğrenilen 78 yaşındaki emekli öğretmen Ersin Cora, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Trabzon'da acı olay... Emekli öğretmen feci şekilde can verdi!
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İHA
Yayınlanma: 31.01.2025 - 14:40

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine bağlı Adacık Mahallesi’ndeki bir evde öğle saatlerinde yangın meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; kuzine sobasından çıkan kıvılcımlar, dışı beton içi ahşap olan müstakil bir evi sardı. Yangında, yatalak olduğu öğrenilen emekli öğretmen Ersin Cora (78) hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın sırasında Cora'dan başka evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatılırken, Ersin Cora'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Etiketler: #emekli öğretmen #trabzon #Yangın #soba

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