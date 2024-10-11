2025 Ocak ayında kim ne kadar zam alacak? TCMB anketi sonrası maaş artış tahminleri...

Yayınlanma: 11.10.2024 - 15:37

Güncelleme: 11.10.2024 - 15:37

Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği piyasa katılımcıları anketi sonrası maaş zam tahminleri değişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 72 katılımcı ile yapılan anketin sonucunu açıkladı. Buna göre, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,14’ten yüzde 44,11’e yükseldi. Bu değişiklikle birlikte maaş artışları da yeniden hesaplandı. İşte yeni maaş beklentileri.

Merkez Bankası'nın anketine göre enflasyon oranı, maaş artışlarını doğrudan etkiliyor. Ocak ayında yapılacak zam oranları için temmuz, ağustos ve eylül aylarına ait enflasyon verileri açıklanmış durumda. Ancak kesin zam oranları için ekim, kasım ve aralık aylarına ait enflasyon verileri büyük önem taşıyor.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ

Ekonomistler, 2024 yılı enflasyonunun yüzde 44,11 olacağını öngörüyor. İlk 6 aylık enflasyon ise yüzde 24,73 olarak kaydedildi. TCMB'nin anketine göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.679,36 seviyesine ulaşması bekleniyor. 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon oranı ise yüzde 15,53 olarak tahmin ediliyor.

2025 OCAK ZAM ORANLARI

Yıl sonu enflasyon tahminine göre maaş artışları şu şekilde tahmin ediliyor:

6 Aylık Enflasyon: Yüzde 15,53

SSK ve Bağ-Kur Emekli Zammı: Yüzde 15,53

Memur Enflasyon Farkı: Yüzde 5

Toplu Sözleşme Zammı: Yüzde 6

Memur Zammı: Yüzde 11,32

YENİ MEMUR MAAŞLARI

Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi verilerine göre memur maaşları şu şekilde belirlendi:

Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4: 57 bin 762 - 64 bin 301 TL

Memur (Üni. Mezunu) 9/1: 40 bin 824 - 45 bin 445 TL

Uzman Öğretmen 1/4: 52 bin 575 - 58 bin 526 TL

Öğretmen 1/4: 47 bin 441 - 52 bin 811 TL

Başkomiser 1/3: 58 bin 074 - 64 bin 648 TL

Polis Memuru 8/1: 52 bin 552 - 58 bin 501 TL

Uzman Doktor 1/4: 66 bin 174 - 73 bin 665 TL

EMEKLİ MAAŞLARINDA DURUM

Emeklilere yapılacak zam oranı yüzde 15,53 olarak öngörülüyor. Ancak, kök maaşı 10 bin 850 TL'nin altında olan emekliler için en düşük maaş 12 bin 500 TL'yi aşmayacak. Zam sonrası en düşük emekli maaşının 14 bin 500-15 bin TL arasında olması bekleniyor.