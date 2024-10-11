Merkez Bankası'ndan yıl sonu tahmini: Enflasyon beklentisi yükseldi!

Yayınlanma: 11.10.2024 - 10:51

Güncelleme: 11.10.2024 - 10:51

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ait Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e çıkarken, dolar tahmini 37,16 TL'den 36,63 TL'ye düştü.

Merkez Bankası, reel sektör, finans ve profesyonel katılımcılardan oluşan 72 kişinin yer aldığı "2024 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"nin sonuçlarını yayımladı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Ankette, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise önceki ankette yüzde 27,49 iken bu dönemde yüzde 27,44'e geriledi.

DOLAR BEKLENTİSİ

Yıl sonu dolar tahmini 37,16 TL'den 36,63 TL'ye düşerken, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi bir önceki ankette 42,43 TL iken, bu anket döneminde 42,73 TL oldu.

FAİZ BEKLENTİSİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı gecelik faiz oranı beklentisi, önceki anket dönemindeki yüzde 50,83'ten bu dönemde yüzde 50,00'e geriledi. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi ise yine yüzde 50 olarak sabit kaldı.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

2024 yılı GSYH büyüme beklentisi yüzde 3,2'den yüzde 3,1'e, 2025 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3,4'ten yüzde 3,3'e geriledi.