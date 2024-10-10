Kredi faizlerinde artış: Yüzde 70'i aştı! TCMB verileri açıkladı
Kredi faizlerinde artış yaşanırken, mevduat faizleri yatay seyrini koruyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 4 Ekim haftasında 308 milyar lira azalarak 18 trilyon 97 milyar liraya düştü.
Haftalık para ve banka istatistiklerine göre mevduat faizleri yatay bir seyir izlerken, kredi faizlerinde artış gözlemlendi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan haftalık para ve banka istatistikleri, bankacılık sektörünün toplam mevduatının (bankalar arası dâhil) 4 Ekim ile sona eren haftada 308 milyar 463 milyon 503 bin lira azaldığını ve 18 trilyon 97 milyar 50 milyon 434 bin liraya düştüğünü gösterdi.
4 Ekim haftasında faizlerin genel olarak hareketlendiği gözlemlenirken, 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi yatay bir seyir izleyerek yüzde 60'ın altına geriledi. Mevduat faizi yüzde 59,5 olarak kaydedildi.
Ticari kredilerde ise hafif bir artış gözlendi. Ticari krediler yüzde 60'ı aşarak yüzde 60,6 seviyesine yükselirken, ihtiyaç kredileri yüzde 70'i aştı. Tüketici kredisi faizi ise yüzde 71,1 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yıldız futbolcu evinde ölü bulundu!
- 'Domuz eti' skandalına ilk açıklama
- Son seçim anketi paylaşıldı!
- Özel kalemin valizinde 60 kilo kaçak altın bulundu!
- ‘Adımı o kirli ağzına almasın, Cem Garipoğlu ölmedi’
- E-Nabız deyip geçmeyin!
- ABD mahkemesinden 'Eylem Tok' kararı
- MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu!
- O dairenin başkanı değişti
- SGK il müdürü görevden alındı!