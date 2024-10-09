Wells Fargo'dan Türkiye'ye enflasyon uyarısı: 'TCMB temkinli olmalı'

Yayınlanma: 09.10.2024 - 17:38

Güncelleme: 09.10.2024 - 17:48

Yabancı kuruluşların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye'nin ekonomi politikaları üzerine değerlendirmeleri devam ediyor. Wells Fargo, Türkiye ekonomisine yönelik genellikle olumsuz yorumlar yaparken Türk Lirası’nın yıl sonunda beklenen değer kaybını yaşamayacağını ve TCMB’nin enflasyonla mücadelede temkinli bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini belirtti.

Sektör profesyonellerine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan liderliğindeki Türkiye ekonomisi, uygulamaya koyduğu politikalarla kritik üç unsuru sağlamaya çalışmakta. Bunlar bağımsızlık, güvenilirlik ve şeffaflık. Akademik katkılarda bulunan Steve Hanke, CNBC-e’ye gönderdiği e-postada “Türkiye bir dezenflasyon sürecinde ve bu durum istikrarlı” ifadesini kullandı.

TCMB ve Türkiye’nin ekonomi politikalarıyla ilgili yabancı kuruluşlar arasında en radikal görüş Wells Fargo’ya ait. Wells Fargo’dan Brendan McKenna, TCMB’nin güvenilirliğine atıfta bulunarak yıl sonunda dolar/TL’nin 34,50 TL seviyesinde olacağını öngördüklerini söyledi. McKenna, “Merkez Bankası döviz rezervlerini yavaş yavaş artırıyor ve bu durum TL’ye destek sağlayan bir güven ortamı yaratıyor” dedi.

Wells Fargo, Türk Lirası’nın vadeli işlemlere göre daha iyi performans göstereceğine inandığını vurguladı. McKenna, seçimlerden bu yana Türkiye’ye yönelik yabancı yatırımcıların olumlu tutumunun belirgin şekilde arttığını ve sermaye akışlarının Türkiye’ye yöneldiğini ifade etti.

VADE TAHMİNLERİ VE ENFLASYON RİSKLERİ

8 Ekim itibarıyla Ocak 2025 dolar/TL vadelileri 38,62 TL, Haziran 2025 vadelileri ise 43,95 TL seviyesinde bulunuyor. Bu vadeliler, TL’de önümüzdeki yıl içinde yüzde 20’den fazla bir değer kaybı öngörüyor.

McKenna, “Geçtiğimiz ay enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşti ve son dönemde petrol fiyatlarının yükselmesi enflasyonun yüksek kalma riskini artırıyor” dedi. Eylül ayının ortalarında 68 dolara gerileyen Brent petrol, İsrail ile Lübnan arasında yaşanan gerginlik sonrası 80 dolar sınırına dayandı.

TCMB'NİN TEMKİNLİ DAVRANIŞI

McKenna, Türkiye’de enflasyonun yıl sonunda yüzde 55 ila yüzde 60 arasında olacağını öngörüyor. Ancak bunun için TCMB’nin daha temkinli davranması gerektiğini belirtti. Wells Fargo’ya göre, TCMB ilk faiz indirimini 2025’in başında yapacak. Ancak enflasyonun, Eylül ayındaki gibi yukarı yönlü sürprizler yapması durumunda TCMB’nin bu kararda dikkatli olacağı düşünülüyor.

GÜVENİLİRLİK VE ŞEFFAFLIK

Bir merkez bankası için politika faizi veya zorunlu karşılıklar, enflasyonla mücadelede temel araçlardır. Ancak faiz oranlarının yüzde 8,5’ten yüzde 50’ye çıkması, enflasyonla mücadelede yeterli bir çaba sergilendiği anlamına gelmiyor. Yatırımcılar, geleceğe dair beklentilerin istikrarlı bir şekilde karşılanabileceği merkez bankalarını tercih ediyor.

McKenna, “TCMB’nin aldığı tedbirleri güvenilir buluyorum. Seçimlerden bu yana politika yapıcıların enflasyonla mücadele, döviz kurunun istikrarı ve Merkez Bankası'nın güvenilirliğini sağlamaya kararlı olduklarını düşünüyorum” dedi.

DOĞRUDAN YATIRIM ARTIŞI

Bir ülkedeki döviz yoksunluğunu aşmanın en temel yollarından biri doğrudan yatırımlardır. Bu tür yatırımlar, uzun vadeli olmaları ve sağladıkları döviz kaynağının yanı sıra istihdama ve ekonomik büyümeye katkıda bulunmaları açısından önemlidir. Wells Fargo, Türkiye’ye yönelik doğrudan yatırımların artması için ekonomi yönetiminin şeffaf ve ortodoks politikalara devam etmesi gerektiğini belirtti.

McKenna, “Eğer para politikası kararları enflasyonu hedefe indirmek için alınmaya devam ederse, uzun vadede sermaye akışlarının Türkiye’ye yönelmeye devam edeceğini düşünüyorum” dedi.