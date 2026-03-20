2025’te temiz enerjide sıçrama: Güneş ve rüzgâr zirvede

Dünyada 2025’te devreye giren güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi, önceki yıla göre yüzde 17 artarak 814 gigavata ulaştı ve rekor kırdı.

Uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember’in verilerine göre, bu artışla toplam kurulu güç 4 bin 174 gigavata çıktı. Yeni kapasitenin 647 gigavatını güneş, 167 gigavatını ise rüzgar enerjisi oluşturdu. Güneş enerjisinin toplam kurulu gücü 2 bin 900 gigavata, rüzgar enerjisinin ise 1300 gigavata yükseldi.

Geçen yıl devreye alınan kapasite yıllık yaklaşık 1046 teravatsaat elektrik üretim potansiyeline sahip. Bu üretim, küresel ölçekte gazdan elde edilen elektriğin yedide birinden fazlasını ikame edebiliyor. Aynı zamanda Katar’ın yıllık LNG ihracatının yaklaşık 1,8 katına denk bir üretim anlamına geliyor ve mevcut fiyatlarla yaklaşık 138 milyar dolarlık gaz ithalat maliyetine karşılık geliyor.

Orta Doğu’da artan gerilimle birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi daha da belirginleşti. Mevcut güneş ve rüzgar kapasitesi, bu süreçte gazdan elektrik üretimini ikame ederek 40 milyar doların üzerinde potansiyel tasarruf sağladı.

Ember yetkilileri, güneş ve rüzgar enerjisinin hızlı büyümesiyle birlikte bu kaynakların enerji arzının temel unsuru haline geldiğini, ülkelerin enerji bağımsızlığını artırarak fosil yakıtlara ve jeopolitik risklere olan bağımlılığı azaltacağını vurguladı.