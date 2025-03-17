Yayınlanma: 17.03.2025 - 13:49

Güncelleme: 17.03.2025 - 13:49

2025 Mart enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Böylece memur, emekli, ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği yılın üçüncü enflasyon rakamı netleşti. Peki, 2025 TÜİK Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2025 TÜİK Mart ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? İşte, ayrıtnılar...

2025 MART AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK, mart ayı TÜFE verilerini 3 Nisan saat 10:00'da açıklayacak.

ŞUBAT AYI ENFLASYONU NE OLDU?

TÜİK, 2025 yılı Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Şubat ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 39,05 olarak kaydedildi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise, aylık bazda yüzde 2,27 artış gösterdi. 2025 Şubat ayında, on iki aylık ortalamalar dikkate alındığında TÜFE'deki değişim oranı yüzde 53,83 oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre en yüksek artış, yüzde 94,90 ile eğitim grubunda yaşanırken, en düşük değişim ise yüzde -5,06 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü. Sağlık grubundaki yıllık değişim ise yüzde -4,38 olarak belirlendi.