ATA AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ATA AÖF sınav giriş belgesi 2024-2025 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavların tarihi araştırılıyor. Peki, ATA AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ATA AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.03.2025 - 12:13

ATA AÖF 2025 yılı sınav takvimine göre bahar dönemi vize sınavları nisan ayında uygulanacak. Adaylar, sınav öncesinde giriş yerlerinin açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, ATA AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, ayrıntılar...

ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim yılı ATA AÖF Bahar Dönemi vize sınavı tarihi açıklandı. Sınav üç oturum halinde gerçekleştirilecek. İlk oturum 5 Nisan saat 09:30'da, ikinci oturum 5 Nisan saat 14:00'te ve üçüncü oturum ise 6 Nisan saat 09:30'da yapılacak.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Bahar dönemi ara sınavına katılacak adayların sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden bir hafta önce Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yayımlanacaktır.

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ

Vize Sınavı: 5-6 Nisan

Final Sınavı: 31 Mayıs - 1 Haziran

Bütünleme Sınavı: 5-6 Temmuz

Mezuniyet Üç Ders Sınavı: 10 Ağustos saat 09:30


Etiketler: #ATA AÖF #açıköğretim fakültesi #Açık Öğretim Sınavı

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