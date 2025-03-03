2025 TÜİK Şubat ayı enflasyon oranı açıklandı mı? 2025 TÜİK Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?

Yayınlanma: 03.03.2025 - 10:10

Güncelleme: 03.03.2025 - 10:10

2025 Şubat enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Böylece memur, emekli, ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği yılın ikinci enflasyon rakamı netleşti. Peki, 2025 TÜİK Şubat ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?

2025 ŞUBAT ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,83 olarak gerçekleşti.

OCAK AYI ENFLASYONU NE OLDU?

Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) değişim 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,12 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,35 olarak gerçekleşti.