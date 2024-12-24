2025 yılı asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret açıklandı mı? Yüzde kaç zam yapıldı?
Asgari ücrete ne kadar zam yapıldığı yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 2025 yılı asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret açıklandı mı?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısının ardından asgari ücret açıklandı. Yurttaşlar yeni asgari ücret miktarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, 2025 yılı asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret açıklandı mı? İşte ayrıntılar...
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılının asgari ücretini duyurdu. Buna göre asgari ücret 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Yüzde 30 zam yapılmış oldu.
İşveren desteği de 700 liradan bin liraya çıktı.
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