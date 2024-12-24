Son Dakika... Bakan Işıkhan duyurdu: 2025 yılının asgari ücreti belli oldu!

Yayınlanma: 24.12.2024 - 20:42

Güncelleme: 24.12.2024 - 21:07

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısının ardından asgari ücret açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılının asgari ücretini duyurdu. Buna göre asgari ücret 22 bin 104 lira olarak açıklandı.

İşveren desteği de 700 liradan bin liraya çıktı.

ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin açıklamasına eş zamanlı olarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."