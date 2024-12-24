Son Dakika... Asgari ücret komisyonu bu akşam toplanıyor
Son dakika... Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafları dördüncü toplantısını bu akşam yapacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki 4’üncü toplantısı bu akşam gerçekleşecek.
AYRINTILAR GELİYOR...
Etiketler: #asgari ücret #Komisyon
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