Son Dakika... Asgari ücret komisyonu bu akşam toplanıyor

Son dakika... Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafları dördüncü toplantısını bu akşam yapacak.

Son Dakika... Asgari ücret komisyonu bu akşam toplanıyor
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AA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 19:07

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki 4’üncü toplantısı bu akşam gerçekleşecek.

AYRINTILAR GELİYOR...


Etiketler: #asgari ücret #Komisyon

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