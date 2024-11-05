2025’te vergi, harç ve ceza yüzde 44 oranında artacak
Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte gelecek yıl harç ve cezalar ile vergilerde yapılacak artış için yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak açıklandı.
Ekim enflasyonunda, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ndeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı aynı zamanda yeniden değerleme oranı olarak açıklanıyor. Yüzde 49.93 olarak belirlenen orana göre gelecek yıl kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1506 liradan 2 bin 167 liraya çıkacak.
Emniyet kemeri takmamanın cezası 993 TL lira, hız sınırını yüzde 50’den fazla aşmanın cezası da yine 9 bin 267 TL olarak uygulanacak. Araç kullanırken cep telefonuyla konuşmanın cezası 1516 liradan 2 bin 167 liraya çıkacak.
Yurtdışından getirilen telefon harcı 31 bin 692 liradan 45 bin 614 liraya, yurtdışı çıkış harcı 500 liradan 710 liraya, 10 yıllık pasaport harcı da 7 bin 833 liradan 11 bin 274 liraya yükselecek.
Araç muayene ücreti 1821 liradan 2 bin 621 liraya, en düşük radar cezası 1506 liradan 2 bin 167 liraya çıkacak. Cumhurbaşkanının harç ve vergilerde oranı artırma ya da indirme yetkisi bulunuyor.
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