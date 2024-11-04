CHP'den enflasyon rakamlarına ilk tepki: 'Zam yapmamak için matematiğe takla attırdılar!'

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK'in Ekim ayı enflasyonunu yüzde 2,88 olarak açıklamasına sert tepki gösterdi. Ağbaba, market fiyatlarındaki artışın yüzde 15,87 olduğunu belirterek, TÜİK'in rakamlarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

CHP'den enflasyon rakamlarına ilk tepki: 'Zam yapmamak için matematiğe takla attırdılar!'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2024 - 11:47

CHP Malatya Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Veli Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon rakamlarına sert tepki gösterdi. TÜİK, Ekim ayında enflasyonu aylık yüzde 2,88, yıllık ise yüzde 48,58 olarak duyurdu. Ancak Ağbaba, 1-31 Ekim tarihleri arasındaki market fiyatlarının yüzde 15,87 oranında artış gösterdiğini belirtti.

Ağbaba, TÜİK'in verilerini eleştirerek "Utanmasalar enflasyon sıfır çıktı diyecekler. TÜİK kaçak güreşiyor. İki yıldan fazla süredir açıklamadıkları madde sepeti, gerçeklerin halka ulaşmasını engelliyor. TÜİK, yalanına kılıf bulmak için verileri gizliyor. Ancak market raflarındaki fiyatlar yalan söylemiyor" dedi.

'GERÇEK ENFLASYON YÜZDE 15.87'

Ağbaba, TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyonunun sanal olduğunu vurgulayarak "Gerçek aylık enflasyon yüzde 15,87. TÜİK’in açıkladığı rakam, market ve pazar fiyatlarıyla alakası olmayan sanal bir enflasyon rakamıdır. Gerçeklikten uzak bir enflasyon yaratarak enflasyon düştü algısı oluşturmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Marketlerdeki fiyat artışlarına dikkat çeken Ağbaba, "Ekim ayının 1'inde marketlerden alınan ortalama fiyatlarla, ay sonundaki fiyatları karşılaştırdık. Salatalığın kilogram fiyatı Ekim ayı başında ortalama 28,76 TL iken, ay sonunda 36,58 TL ile bir ayda yüzde 27,19 artmıştır. Domatesin kilogram fiyatı ise ay başında 14,83 TL iken, ay sonunda 21,10 TL ile yüzde 42,28 artış göstermiştir" şeklinde konuştu.

Ekim Ayı Market Fiyatları

MARKET

Market Fiyatı (TL/kg)

Değişim (Yüzde)

ÜRÜNLER

1.Eki.24

30.Eki.24

01 Ekim 2024/
30 Ekim 2024

Salatalık

28,76

36,58

27,19

Sivri Biber

18,71

27,63

47,68

Domates

14,83

21,1

42,28

Tavuk Eti

93,42

100,18

7,24

Beyaz peynir

229,29

252,37

10,07

Yoğurt

47

52

10,64

Dana Eti

514,25

547,55

6,48

Kuzu Eti

598,09

649,34

8,57

Toz şeker

39,11

41,61

6,39

Kuru Fasulye

69,56

75,13

8,01

Yumurta (adet)

4,25

4,83

13,65

Patates

13,36

14,72

10,18

Ayçiçek yağı

62,76

66,8

6,44

Kuru Soğan

12,48

14,65

17,39

Aylık ortalama değişim:

15,87

'MATEMATİĞE TAKLA ATTIRDILAR'

ENAG (Enflasyon Araştırmaları Grubu) verilerine göre, tüketici fiyatlarının Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5,57 artarken yıllık enflasyonun yüzde 89,77 olduğuna dikkat çeken Ağbaba, TÜİK'in rakamlarını sorguladı: "TÜİK, bizlerin göremediği neyi görüyor da bu rakamları açıklıyor, bunu izah etmeli."

Ağbaba, TÜİK'in verilerinin memur ve emeklilere az zam vermek için manipüle edildiğini öne sürerek, "Hiçbir ekonomik gösterge, TÜİK enflasyonunun bu şekilde düşük çıkmasıyla örtüşmüyor. Market fiyatları artıyor, faiz aynı seviyede, dolar yükseliyor, kiralar artıyor, faturalar yükseliyor. Ama bunlar enflasyonun düştüğünü iddia ediyor" ifadelerini kullandı.

Son olarak Ağbaba, "TÜİK’e göre 2 kere 2 dört değil. Matematiğe takla attırdılar." diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

TÜİK EKİM VERİLERİ NE YÖNDEYDİ?

TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyon verilerine göre aylık enflasyon 2,88, yıllık enflasyon ise yüzde 48,58 olarak kaydedildi.


Etiketler: #Veli Ağbaba #enflasyon #tüik #CHP

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