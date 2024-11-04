CHP'den enflasyon rakamlarına ilk tepki: 'Zam yapmamak için matematiğe takla attırdılar!'
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK'in Ekim ayı enflasyonunu yüzde 2,88 olarak açıklamasına sert tepki gösterdi. Ağbaba, market fiyatlarındaki artışın yüzde 15,87 olduğunu belirterek, TÜİK'in rakamlarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.
CHP Malatya Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Veli Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon rakamlarına sert tepki gösterdi. TÜİK, Ekim ayında enflasyonu aylık yüzde 2,88, yıllık ise yüzde 48,58 olarak duyurdu. Ancak Ağbaba, 1-31 Ekim tarihleri arasındaki market fiyatlarının yüzde 15,87 oranında artış gösterdiğini belirtti.
Ağbaba, TÜİK'in verilerini eleştirerek "Utanmasalar enflasyon sıfır çıktı diyecekler. TÜİK kaçak güreşiyor. İki yıldan fazla süredir açıklamadıkları madde sepeti, gerçeklerin halka ulaşmasını engelliyor. TÜİK, yalanına kılıf bulmak için verileri gizliyor. Ancak market raflarındaki fiyatlar yalan söylemiyor" dedi.
'GERÇEK ENFLASYON YÜZDE 15.87'
Ağbaba, TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyonunun sanal olduğunu vurgulayarak "Gerçek aylık enflasyon yüzde 15,87. TÜİK’in açıkladığı rakam, market ve pazar fiyatlarıyla alakası olmayan sanal bir enflasyon rakamıdır. Gerçeklikten uzak bir enflasyon yaratarak enflasyon düştü algısı oluşturmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.
Marketlerdeki fiyat artışlarına dikkat çeken Ağbaba, "Ekim ayının 1'inde marketlerden alınan ortalama fiyatlarla, ay sonundaki fiyatları karşılaştırdık. Salatalığın kilogram fiyatı Ekim ayı başında ortalama 28,76 TL iken, ay sonunda 36,58 TL ile bir ayda yüzde 27,19 artmıştır. Domatesin kilogram fiyatı ise ay başında 14,83 TL iken, ay sonunda 21,10 TL ile yüzde 42,28 artış göstermiştir" şeklinde konuştu.
|
Ekim Ayı Market Fiyatları
|
MARKET
|
Market Fiyatı (TL/kg)
|
Değişim (Yüzde)
|
ÜRÜNLER
|
1.Eki.24
|
30.Eki.24
|
01 Ekim 2024/
|
Salatalık
|
28,76
|
36,58
|
27,19
|
Sivri Biber
|
18,71
|
27,63
|
47,68
|
Domates
|
14,83
|
21,1
|
42,28
|
Tavuk Eti
|
93,42
|
100,18
|
7,24
|
Beyaz peynir
|
229,29
|
252,37
|
10,07
|
Yoğurt
|
47
|
52
|
10,64
|
Dana Eti
|
514,25
|
547,55
|
6,48
|
Kuzu Eti
|
598,09
|
649,34
|
8,57
|
Toz şeker
|
39,11
|
41,61
|
6,39
|
Kuru Fasulye
|
69,56
|
75,13
|
8,01
|
Yumurta (adet)
|
4,25
|
4,83
|
13,65
|
Patates
|
13,36
|
14,72
|
10,18
|
Ayçiçek yağı
|
62,76
|
66,8
|
6,44
|
Kuru Soğan
|
12,48
|
14,65
|
17,39
|
Aylık ortalama değişim:
|
15,87
'MATEMATİĞE TAKLA ATTIRDILAR'
ENAG (Enflasyon Araştırmaları Grubu) verilerine göre, tüketici fiyatlarının Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5,57 artarken yıllık enflasyonun yüzde 89,77 olduğuna dikkat çeken Ağbaba, TÜİK'in rakamlarını sorguladı: "TÜİK, bizlerin göremediği neyi görüyor da bu rakamları açıklıyor, bunu izah etmeli."
Ağbaba, TÜİK'in verilerinin memur ve emeklilere az zam vermek için manipüle edildiğini öne sürerek, "Hiçbir ekonomik gösterge, TÜİK enflasyonunun bu şekilde düşük çıkmasıyla örtüşmüyor. Market fiyatları artıyor, faiz aynı seviyede, dolar yükseliyor, kiralar artıyor, faturalar yükseliyor. Ama bunlar enflasyonun düştüğünü iddia ediyor" ifadelerini kullandı.
Son olarak Ağbaba, "TÜİK’e göre 2 kere 2 dört değil. Matematiğe takla attırdılar." diyerek açıklamalarını sonlandırdı.
TÜİK EKİM VERİLERİ NE YÖNDEYDİ?
TÜİK'in açıkladığı ekim ayı enflasyon verilerine göre aylık enflasyon 2,88, yıllık enflasyon ise yüzde 48,58 olarak kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Lütfü Savaş kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
- Mansur Yavaş'tan 'Ebru Gündeş' konseri açıklaması
- Yaralı sayısı yükseliyor!
- Avukat İrem Çiçek'e tutuklama talebi
- TÜİK ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı
- 'Şerefsizlere mağlup olduk'
- Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı!
- Dev maçta kazanan Fenerbahçe!
- Mansur Yavaş'tan TBMM'ye flaş çağrı!
- Tacizi protesto etmek için soyundu!