2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Asgari ücret ne kadar? Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman? 2026 asgari ücret ne kadar olacak?

22.10.2025 09:50:00
Haber Merkezi
Asgari ücret zammı 2026 yılı için ne kadar olacak merak ediliyor. Milyonlarca çalışanın gözü, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret zammına çevrilmiş durumda. Peki, Asgari ücret ne kadar? Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman? 2026 asgari ücret ne kadar olacak?

Ekonomik göstergeler, enflasyon verileri ve uluslararası finans kuruluşlarının tahminleri, zam oranına dair ipuçları veriyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı beklenirken, JP Morgan ve Morgan Stanley gibi kurumlar yüzde 20 ila 25 arasında bir artış öngörüyor. Peki, Asgari ücret ne kadar? Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman? 2026 asgari ücret ne kadar olacak?

Image

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret, geçtiğimiz yıllara bakıldığında Aralık ayında yapılması bekleniyor. Asgari ücretin belirlenme süreci, her yıl olduğu gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen komisyon toplantılarıyla şekilleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Her yıl ocak ayında güncellenen asgari ücret, son zamla birlikte brüt olarak 26.005,50 TL’ye, net olarak ise 22.104 TL’ye yükselmişti.

Image

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Enflasyon verileri doğrudan belirleyici olmasa da, işçi ve işverenin taleplerini şekillendirmede önemli bir rol oynuyor. İşte, 2026 asgari ücret tahminleri;

ASGARİ ÜCRET YÜZDE 28.5 ARTARSA

Brüt ücret: 33,417 TL

Net ücret: 28.403 TL

ASGARİ ÜCRET YÜZDE 30 ARTARSA

Brüt ücret: 33.807 TL

Net ücret: 28.736 TL

ASGARİ ÜCRET YÜZDE 35 ARTARSA

Brüt ücret: 35.107 TL

Net ücret: 29.841 TL

ASGARİ ÜCRET YÜZDE 40 ARTARSA

Brüt ücret: 36.407 TL

Net ücret: 30.946 TL

ASGARİ ÜCRET YÜZDE 50 ARTARSA

Brüt ücret: 39.008 TL

Net ücret: 33.156 TL

