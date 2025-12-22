2026 bütçesi kabul edildi: Yurttaşın saniyede ödeyeceği vergi belli oldu!

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, 2026 yılı bütçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vergi yüküne dikkat çekti. Bingöl, bütçeyle birlikte yurttaşların önümüzdeki yıl karşı karşıya kalacağı tabloyu çarpıcı ifadelerle ortaya koydu.

'SANİYEDE 495 BİN 658 LİRA VERGİ ÖDEYECEĞİZ'

Bingöl paylaşımında, “2026 bütçesi Mecliste kabul edildi. Böylece önümüzdeki yıl saniyede 495 bin 658 lira vergi ödeyeceğiz. Toplamda ise bizlerden 15 trilyon 631 milyar lira vergi toplayacaklar” ifadelerini kullandı.

Toplanacak vergilerin dağılımına da değinen Bingöl, vergi gelirlerinin önemli bir kısmının dolaylı vergilerden oluştuğunu belirtti. Paylaşımında, “Ödeyeceğimiz bu verginin 8,5 trilyon lirası sadece iki dolaylı vergiden yani ÖTV ve KDV’den, 3,5 trilyon lirası Gelir Vergisinden, 1,7 trilyon lirası Kurumlar Vergisinden, geri kalan 2 trilyon lirası ise diğer tüm vergi ve harçlardan toplanacaktır” dedi.

'AMA YİNE DE YETMEYECEKTİR'

Vergi gelirlerine rağmen bütçe dengesinin sağlanamayacağını vurgulayan Ozan Bingöl, “Ama yine de yetmeyecektir. Önümüzdeki yıl bütçe açığı tahmini 2,7 trilyon lira, faiz ödemesi de 2,7 trilyon liradır” sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.