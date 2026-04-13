2026 Dünya Kupası küresel ekonomiye ne kadar katkı sağlayacak?

2026 FIFA Dünya Kupası’nın turizm, perakende, ulaştırma ve hizmet sektörleri başta olmak üzere geniş bir ekonomik etki yaratması bekleniyor. ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuva, küresel ekonomide güçlü bir hareketlilik oluşturacak.

Turnuva, 11 Haziran 2026’da Meksika’daki Azteca Stadyumu’nda başlayacak ve 19 Temmuz’da New York/New Jersey’de oynanacak final maçıyla sona erecek. Organizasyon, 16 şehirde gerçekleştirilecek.

KÜRESEL EKONOMİK ETKİ GÜÇLENİYOR

İlk kez 48 takımın yer alacağı turnuvada maç sayısı 104’e çıkacak. FIFA ve Dünya Ticaret Örgütü işbirliğiyle hazırlanan rapora göre, 6,5 milyon ziyaretçi bekleniyor. Toplam harcamaların 13,9 milyar dolara ulaşması, küresel ekonomiye 80,1 milyar dolarlık brüt çıktı sağlanması ve GSYH’ye 40,9 milyar dolarlık katkı sunulması öngörülüyor.

Organizasyonun yaklaşık 824 bin tam zamanlı istihdam yaratması da bekleniyor.

ABD EKONOMİSİNE KATKI BEKLENİYOR

Turnuvanın en büyük etkisinin ABD ekonomisinde görülmesi öngörülüyor. Ülkede 11 ev sahibi şehirde gerçekleşecek organizasyon kapsamında toplam ekonomik etkinin 30,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

ABD genelinde 185 bin istihdam yaratılması, 3,4 milyar dolarlık vergi geliri oluşması ve 1,24 milyon uluslararası ziyaretçinin ülkeye gelmesi öngörülüyor.

EV SAHİBİ ŞEHİRLERDE TURİZM CANLANACAK

Los Angeles, New York ve Dallas gibi şehirlerde ekonomik hareketlilik artacak. Los Angeles’ta oynanacak maçların 594 milyon dolarlık ekonomik etki yaratması beklenirken, otel ve restoran gelirlerinde ciddi artış öngörülüyor.

New York ve diğer büyük merkezlerde de benzer bir turizm ve hizmet sektörü büyümesi bekleniyor.

BİLET VE KONAKLAMA MALİYETLERİ ARTIYOR

Turnuva, yüksek bilet ve konaklama fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Günlük turist harcamalarının ortalama 416 dolar seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

Otel fiyatlarında yüzde 90’a varan artışlar öngörülürken, FIFA’nın “dinamik fiyatlandırma” sistemi bilet fiyatlarını talebe göre yukarı çekiyor. Grup maçlarında biletler 700 dolardan başlarken, final karşılaşmasında 10 bin doları aşıyor.

SPONSORLUK VE SOSYAL ETKİ ÖNE ÇIKIYOR

Turnuva, 2,5 ila 3 milyar dolar arası sponsorluk geliriyle FIFA tarihinin en güçlü ticari organizasyonlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Sosyal etkisinin ise milyarlarca doları bulması bekleniyor. Spor katılımındaki artış, sağlık faydaları ve turizm markası etkisiyle organizasyonun uzun vadede ekonomik katkı üretmesi öngörülüyor.