2026 FIFA Dünya Kupası resmi ödeme teknolojileri partneri Visa ile Garanti BBVA işbirliğine imza attı

FIFA’nın Resmi Ödeme Teknolojileri Partneri Visa, Garanti BBVA ile 2026 FIFA Dünya Kupası için yeni bir işbirliğine imza attı. 2026 FIFA Dünya Kupası Resmi Ödeme Teknolojileri Partneri Visa işbirliği ile, Garanti BBVA Shop&Fly Diamond Visa kart sahipleri dünyanın en geniş izleyici kitlesine ulaşan ve en prestijli uluslararası futbol turnuvasını yerinde izleme şansına sahip olabilecek.

Dünyanın en prestijli uluslararası futbol turnuvası 2026 FIFA Dünya Kupası’nın Resmi Ödeme Teknolojileri Partneri Visa, Garanti BBVA ile stratejik bir işbirliğine imza attı. Bu kapsamda, Garanti BBVA Shop&Fly Diamond Visa kart kullanıcılarına, turnuva heyecanını sahanın dışında da yaşatacak özel ayrıcalıklar sunulacak.

İş birliği, Visa Genel Müdürü Samile Mümin, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik ve efsane futbolcular İlhan Mansız ve Ümit Davala’nın katıldığı basın toplantısında duyuruldu. Etkinlikte, yaklaşan 2026 FIFA Dünya Kupası ve Türkiye’nin Dünya Kupası mirası hakkında bir panel düzenlendi.

Toplantıda, Shop&Fly Diamond Visa kart sahiplerine 2026 FIFA Dünya Kupası’nda sunulacak özel avantajlar tanıtıldı. Turnuva boyunca Shop&Fly Diamond Visa kart sahipleri, 2026 FIFA Dünya Kupası’nı yerinde izlemek için çekiliş hakkı kazanacak. Ayrıca, elektronikten seyahate kadar geniş bir yelpazede özel teklifler, Shop&Fly Diamond Visa kart sahiplerine sunulacak. Shop&Fly Diamond Visa kart sahipleri bu heyecan verici dönemde benzersiz ayrıcalıkların keyfini çıkaracak.

Visa Genel Müdürü Samile Mümin, “Futbol, her anıyla milyonları aynı heyecanda buluşturan evrensel bir dil. Her pasın, her golün, her tezahüratın ardında milyonlarca duyguyu birleştiren bir deneyim var. Visa olarak, dünya çapında sunduğumuz ödeme altyapımız da tıpkı bu deneyim gibi, her an, her saniye kesintisiz, hızlı ve kolay ödeme çözümleriyle milyonlarca insana dokunuyor. FIFA Dünya Kupası’nın Resmi Ödeme Teknolojileri Partneri olarak, milyonların paylaştığı bu eşsiz deneyimi 2026 döneminde Garanti BBVA işbirliğimizle, Shop&Fly Diamond Visa kart sahiplerine sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu işbirliğiyle kart sahipleri, dünyanın en büyük futbol organizasyonunu yerinde izleme şansı yakalayacak. Dünyanın en önemli spor etkinliklerinden birindeki varlığımızla, futbolun kalbinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye A Millî Futbol Takımımıza yürekten başarılar diliyor, tüm futbolseverlerin bu unutulmaz yolculuğun her anını dolu dolu yaşamalarını temenni ediyoruz” dedi.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, “Garanti BBVA olarak, insanı merkeze alan Radikal Müşteri Perspektifi yaklaşımımızla, müşterilerimizin deneyimini her temas noktasında dönüştürmeyi hedefliyoruz. Visa ile Türkiye’de uzun soluklu ve güçlü bir işbirliğimiz var. Bu ortaklık, sadece finansal hizmetlerde değil; yaşamın farklı alanlarında da müşterilerimize değer katmak üzere şekilleniyor. Futbolun birleştirici gücüyle, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını Visa ile birlikte Shop&Fly Diamond Visa kullanıcılarımıza özel ayrıcalıklarla taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimiz artık yalnızca finansal çözümler değil, yaşam tarzlarını ve tutkularını destekleyen deneyimler bekliyor. Biz de bu beklentiyi aşmak, ihtiyaçları henüz ortaya çıkmadan anlayabilmek için çalışıyoruz. Seyahat bugün yalnızca bir ulaşım faaliyeti değil; planlamadan varış noktasına kadar kesintisiz bir deneyim alanı. Shop&Fly Diamond Visa bu vizyonla, modern gezginin değişen beklentilerine yanıt veren, her adımda kolaylık ve konfor sunan bir yol arkadaşı olarak tasarlandı. Futbolun heyecanını, seyahatin özgürlüğüyle birleştiren bu işbirliğinin, müşterilerimizin hayatına keyif, ilham ve unutulmaz anlar katacağına inanıyoruz. Milli Takımımıza başarılar diliyor, tüm futbolseverlerle bu yolculuğun her anını birlikte yaşamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

FIFA 2026 Dünya Kupası, futbol tarihinde birçok ilke sahne olacak. Turnuvanın 23’üncü edisyonu, ilk kez üç ülkenin ortak ev sahipliğinde, Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek. Bu yıl ayrıca, organizasyon yapısı bakımından da bir dönüm noktası yaşanacak. 48 takımın yer alacağı bu turnuva, bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük FIFA Dünya Kupası olma özelliğini taşıyor. 80’in üzerinde maçla, futbolseverlere daha fazla mücadele, daha fazla heyecan ve tarihe geçecek anlar sunacak.

Türkiye adına ise ayrı bir gurur yaşanıyor. A Millî Futbol Takımı, ay-yıldızlı bayrağımızı bu tarihi turnuvada dalgalandırmak için mücadele veriyor. 15 Kasım’da Bulgaristan ile karşılaşacak olan Millî Takım, 18 Kasım’da ise İspanya’yla karşı karşıya gelecek.

Shop&Fly Diamond Visa karta sahip olmak isteyen herkes Garanti BBVA Mobil ya da İnternet Bankacılığı üzerinden veya en yakın Garanti BBVA şubesi aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebiliyor.