2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ödemelerin kritik ayrıntıları

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram öncesi hesaplara yatacak olan ikramiye ödemelerine çevrildi. 2026 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken, "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?" ve "Ödemeler ne zaman yapılacak?" soruları en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. İşte 4.000 TL olarak belirlenen ikramiye ödemelerine dair tüm detaylar ve öngörülen takvim.

2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELDİ Mİ?

İlk olarak 2018 yılında 1.000 TL ile başlayan bayram ikramiyesi geleneği, geçtiğimiz yıl yapılan artışla 3.000 TL'den 4.000 TL'ye yükseltilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yaptığı son açıklamalara göre, 2026 yılında ikramiye tutarında yeni bir zamma gidilmedi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri bu bayramda da 4.000 TL ödeme alacak.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? (ÖDEME TAKVİMİ)

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme takvimi henüz resmi olarak açıklanmasa da, geçmiş yıllardaki uygulamalar ve ilan edilen 9 günlük bayram tatili önemli ipuçları veriyor.

Bayram Tarihi: 27 - 30 Mayıs 2026

27 - 30 Mayıs 2026 Beklenen Ödeme Aralığı: İkramiyelerin bayramdan önceki hafta, yani 18 - 24 Mayıs 2026 tarihleri arasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.

Kabine Toplantısı sonrası bayram tatilinin 9 güne uzatılması, ödemelerin erken tarihe çekilme ihtimalini de güçlendiriyor.

2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Bayram planı yapacak emekliler için resmi tatil günleri şu şekilde:

Gün Tarih Önem Salı 26 Mayıs 2026 Kurban Bayramı Arife Günü Çarşamba 27 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 1. Gün Perşembe 28 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 2. Gün Cuma 29 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 3. Gün Cumartesi 30 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 4. Gün

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Sadece emekliler değil, SGK'den gelir ve aylık alan pek çok vatandaş bu ödemeden yararlanabilecek. İşte o liste:

SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri,

Yaşlılık, vazife malullüğü ve malullük aylığı alanlar,

Ölüm aylığı (dul ve yetim maaşı) alan hak sahipleri,

Şehit yakınları ve gaziler,

Güvenlik korucuları ve şampiyon sporcular,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller.

Birden fazla dosya üzerinden emekli aylığı alanlar (örneğin hem kendi emekli maaşı hem de eşinden dolayı ölüm aylığı), sadece en yüksek ödemeye imkan veren tek bir dosya üzerinden (4.000 TL) ikramiye alabilecekler.

BAKAN IŞIKHAN'DAN İKRAMİYE AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis’te yaptığı açıklamada bayram ikramiyelerinin bayramdan önce mutlaka hesaplarda olacağını ve tutarın mevcut seviyesini koruyacağını teyit etti. Emekliler, tahsis numarasına göre belirlenecek olan günlerde maaş aldıkları banka hesapları üzerinden ödemelerini çekebilecekler.