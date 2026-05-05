TCMB verileri açıklandı: Türk Lirası'nda 6 yıl sonra bir ilk

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin "Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri"ni yayımladı. Açıklanan verilere göre reel efektif döviz kuru endeksi son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU YÜKSELDİ

2025=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında nisanda bir önceki aya göre 1,59 puan artarak 106,30 seviyesine çıktı ve 6 yılın zirvesini gördü. Endeks mart ayında 104,71 düzeyindeydi.

Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ise aynı dönemde 0,64 puan artarak 102,16 seviyesine yükseldi.

TL’NİN DEĞERİNDE ARTIŞ

Verilere göre Türk Lirası'nın değeri geçen yılın aynı dönemine kıyasla TÜFE bazında 5,80 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 3,04 puan arttı.

'KUR ARTIŞI ENFLASYONUN ALTINDA'

TCMB’nin değerlendirmesinde şu ifadeler yer aldı:

REK endeksindeki artış, temel olarak TÜFE'deki artıştan kaynaklanmaktadır. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk Lirası karşısında bir önceki aya göre dolar ortalama yüzde 1,31 değer kazanırken, Euro ortalama yüzde 2,20 değer kazanmıştır. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 4,18 artarken, Yİ-ÜFE yüzde 3,17 artmıştır.

ENDEKSİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Değerlendirmede Türkiye TÜFE’sindeki değişimin endeksteki artışa katkı sağladığı, buna karşılık dünya TÜFE sepeti ile nominal kur sepetindeki değişimin endeksi aşağı yönlü etkilediği belirtildi.

POLİTİKA TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

TCMB’nin uzun süredir enflasyonu düşürmek ve yabancı yatırım çekmek amacıyla kur artışını enflasyonun altında tutmaya yönelik politikası devam ediyor.

Bu yaklaşım, kısa vadeli faiz getirisi elde etmek isteyen yabancı yatırımcılar açısından avantaj sağlarken, ihracatçılar tarafından eleştiriliyor. Enflasyonda hedeflenen düşüş gerçekleşmezken, yabancı yatırımcıların yüksek faiz geliri elde etmeye devam ettiği ifade ediliyor.