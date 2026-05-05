Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye enflasyonda dünya beşincisi: Bir aylık artış Avrupa'nın bir yılını geçti

Türkiye enflasyonda dünya beşincisi: Bir aylık artış Avrupa'nın bir yılını geçti

5.05.2026 14:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Türkiye enflasyonda dünya beşincisi: Bir aylık artış Avrupa'nın bir yılını geçti

TÜİK’in nisan ayı verileriyle birlikte yıllık yüzde 32,37’ye ulaşan enflasyon, Türkiye’yi küresel sıralamada zirveye taşıdı. Avrupa’nın en yüksek enflasyonuna sahip ülkesi olan Türkiye, dünya genelinde ise yalnızca dört ülkenin gerisinde kalarak beşinci sıraya yerleşti.

Türkiye, açıklanan son enflasyon verileriyle birlikte hem Avrupa’da hem de dünya genelinde en yüksek enflasyon oranlarına sahip ülkeler arasında yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) nisan ayı verilerine göre tüketici fiyatları aylık yüzde 4,18, yıllık bazda ise yüzde 32,37 arttı. 

AYLIK ENFLASYONDA YÜKSEK ARTIŞ

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisan ayında aylık bazda yüzde 4,18 yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,37 seviyesine ulaştı. Açıklanan veriler, Türkiye’de fiyat artışlarının hem aylık hem yıllık ölçekte yüksek seyrettiğini ortaya koydu. 

KÜRESEL SIRALAMADA İLK BEŞTE

Nisan sonu itibarıyla son bir yıllık enflasyon verilerine göre yapılan uluslararası karşılaştırmada Türkiye, dünyada en yüksek enflasyona sahip beşinci ülke olarak öne çıktı. Türkiye’nin önünde Venezuela (yüzde 649), Güney Sudan (yüzde 113), İran (yüzde 50) ve Arjantin (yüzde 32,6) yer aldı.

AVRUPA’DA EN YÜKSEK ENFLASYON

Türkiye, hem aylık hem de yıllık enflasyon oranlarında Avrupa’da ilk sırada bulunuyor. En yakın takipçi Romanya’da yıllık enflasyon yüzde 9,9, Ukrayna’da ise yüzde 7,9 seviyesinde ölçüldü. Avrupa Birliği genelinde ortalama yıllık enflasyonun yüzde 2,3 seviyesinde olduğu bildirildi.

TÜRKİYE, DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Avrupa’daki 31 ülkenin yıllık enflasyon oranlarının, Türkiye’de yalnızca nisan ayında kaydedilen yüzde 4,18’lik aylık artışın altında kaldığı ifade edildi. Ayrıca Türkiye’de yılın ilk dört ayındaki toplam enflasyonun yüzde 14,64’e ulaştığı ve bu oranın birçok Avrupa ülkesinin yıllık enflasyonunu aştığı belirtildi. 

Dünya genelinde incelenen 123 ülkenin yıllık enflasyon oranlarının da Türkiye’nin nisan ayındaki aylık artışının altında kaldığı kaydedildi.

İlgili Konular: #türkiye #tüik #enflasyon

İlgili Haberler

Noter işlemlerinde yeni dönem: Araç sorgulamada 'tık' başına fatura
Noter işlemlerinde yeni dönem: Araç sorgulamada 'tık' başına fatura Resmi Gazete’de yayımlanan Noterlik Kanunu Yönetmeliği değişikliğiyle birlikte araç sicil ve tescil sistemi verilerine erişim artık ücretlendirilecek. Yıllık ücretsiz sorgulama hakkını aşan işlemler için belirlenen yeni tarifede, kamu kurumları muaf tutulurken veri talebi için hukuki gerekçe şartı getirildi.
Türkiye enflasyonda dünya beşincisi: Bir aylık artış Avrupa'nın bir yılını geçti
Türkiye enflasyonda dünya beşincisi: Bir aylık artış Avrupa'nın bir yılını geçti TÜİK’in nisan ayı verileriyle birlikte yıllık yüzde 32,37’ye ulaşan enflasyon, Türkiye’yi küresel sıralamada zirveye taşıdı. Avrupa’nın en yüksek enflasyonuna sahip ülkesi olan Türkiye, dünya genelinde ise yalnızca dört ülkenin gerisinde kalarak beşinci sıraya yerleşti.
Bitcoin'de 3 ay sonra bir ilk: 80 bin dolar sınırı aşıldı
Bitcoin'de 3 ay sonra bir ilk: 80 bin dolar sınırı aşıldı Spot ETF’lere yönelik güçlü girişler ve madencilik kârlılığındaki artış, kripto para piyasasında risk iştahını yeniden zirveye taşıdı. Altcoinlerden çıkan sermayenin Bitcoin’e yönelmesiyle 80 bin dolar barajı aşılırken, analistler teknoloji hisseleriyle süren güçlü korelasyonun fiyatı yeni zirvelere taşıyabileceğine dikkat çekiyor.