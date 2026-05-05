Türkiye enflasyonda dünya beşincisi: Bir aylık artış Avrupa'nın bir yılını geçti

Türkiye, açıklanan son enflasyon verileriyle birlikte hem Avrupa’da hem de dünya genelinde en yüksek enflasyon oranlarına sahip ülkeler arasında yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) nisan ayı verilerine göre tüketici fiyatları aylık yüzde 4,18, yıllık bazda ise yüzde 32,37 arttı.

AYLIK ENFLASYONDA YÜKSEK ARTIŞ

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisan ayında aylık bazda yüzde 4,18 yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,37 seviyesine ulaştı. Açıklanan veriler, Türkiye’de fiyat artışlarının hem aylık hem yıllık ölçekte yüksek seyrettiğini ortaya koydu.

KÜRESEL SIRALAMADA İLK BEŞTE

Nisan sonu itibarıyla son bir yıllık enflasyon verilerine göre yapılan uluslararası karşılaştırmada Türkiye, dünyada en yüksek enflasyona sahip beşinci ülke olarak öne çıktı. Türkiye’nin önünde Venezuela (yüzde 649), Güney Sudan (yüzde 113), İran (yüzde 50) ve Arjantin (yüzde 32,6) yer aldı.

AVRUPA’DA EN YÜKSEK ENFLASYON

Türkiye, hem aylık hem de yıllık enflasyon oranlarında Avrupa’da ilk sırada bulunuyor. En yakın takipçi Romanya’da yıllık enflasyon yüzde 9,9, Ukrayna’da ise yüzde 7,9 seviyesinde ölçüldü. Avrupa Birliği genelinde ortalama yıllık enflasyonun yüzde 2,3 seviyesinde olduğu bildirildi.

TÜRKİYE, DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Avrupa’daki 31 ülkenin yıllık enflasyon oranlarının, Türkiye’de yalnızca nisan ayında kaydedilen yüzde 4,18’lik aylık artışın altında kaldığı ifade edildi. Ayrıca Türkiye’de yılın ilk dört ayındaki toplam enflasyonun yüzde 14,64’e ulaştığı ve bu oranın birçok Avrupa ülkesinin yıllık enflasyonunu aştığı belirtildi.

Dünya genelinde incelenen 123 ülkenin yıllık enflasyon oranlarının da Türkiye’nin nisan ayındaki aylık artışının altında kaldığı kaydedildi.