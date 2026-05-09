SSK, Bağkur emekli ikramiyesi ödeme takvimi için bekleyiş başladı. Peki, 2026 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar?

2026 KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2026 yılında Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs'a denk gelecek. Kurban Bayramı 27-30 Mayıs 2026 tarihlerinde idrak edilecek.

Kurban Bayramı arefe günü salı günü gerçekleşecek. Bu durumda ikramiye ödemelerinin hafta sonundan önce en geç 22 Mayıs 2026 tarihine kadar ödenmesi bekleniyor.

Bayram ikramiyesi ödeme takvimi SGK tarafından açıklanacak.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kurban bayramı ikramiyelerini ramazan bayramında olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz. Yine 4 bin TL ödenecek" dedi.

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre 2026 yılında Kurban Bayramı tarihleri ve günleri aşağıda belirtilmiştir: