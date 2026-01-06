2026 KYK zamları belli oldu! Burs ve öğrenim kredilerinin hesaplara yatacağı tarih açıklandı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından 2026 yılı GSB burs ve öğrenim kredisi rakamlarını yüzde 33 oranında yükseldiklerini açıkladı.

Erdoğan, üniversite öğrencilerine yönelik yaptığı açıklamada, lisans öğrencilerine 4 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin TL, doktora öğrencilerine ise 12 bin TL burs ve kredi ödeneceğini söyledi.

6 OCAK'TA HESAPLARA YATACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yükseltilen burs/kredilerin, 6 Ocak itibarıyla öğrencilerin hesabına yatmaya başlayacağını duyurdu. Ocak ayının 6’sı ile 10’u arasında öğrencinin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre bankaya yatırılacak zamlı burs ve krediler, bu tarihlerden itibaren Ziraat Bankası hesabı üzerinden kullanılabilecek.