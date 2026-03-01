2026 Mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Mart ayı kira artış oranı ne kadar olacak?

2026 Mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak sorusu, sözleşmesi yenilenecek kiracılar ve ev sahipleri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki 2026 mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak ve oran ne kadar olacak?

2026 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mart ayı kira zammını belirleyen enflasyon oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Mart 2026 Salı günü saat 10:00’da açıklanacak.

Kira artış hesaplamaları, TÜİK’in duyurduğu TÜFE 12 aylık ortalama verisine göre belirleniyor. Bu nedenle Mart 2026 enflasyon rakamları açıklandıktan sonra kira artış tavanı da netleşmiş olacak.

MART 2026 KİRA ZAM ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

Kira artış oranı, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamasına göre hesaplanır. Ev sahipleri, sözleşme yenileme döneminde bu oranı aşamaz.

Kira Artışında Esas Alınan Veri

TÜFE 12 aylık ortalama oranı

TÜİK tarafından her ay açıklanan resmi enflasyon verileri

Dolayısıyla Mart 2026 kira zam oranı, 3 Mart 2026 tarihinde açıklanacak verilerle kesinleşecektir.

GEÇTİĞİMİZ AY (ŞUBAT) KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Şubat ayı kira artış oranı TÜİK verileri sonrası netleşti. Açıklanan verilere göre:

TÜFE aylık artış: yüzde 4,84

TÜFE yıllık artış: yüzde 30,65

TÜFE 12 aylık ortalama artış: yüzde 33,98

Buna göre Şubat ayında kira artış oranı yüzde 33,98 olarak uygulandı.