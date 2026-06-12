Temmuz 2026 emekli maaş zammı için geri sayım sürerken, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 5 aylık enflasyon verileri hesaplamalarda belirleyici oldu. Peki, 2026 Temmuz en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Emekli zam oranı ne kadar?

EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR?

TÜİK Mayıs ayı enflasyon verisini 1,71 olarak açıkladı. Mayıs ayı enflasyonu sonrası kesinleşen SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zam oranı % 16,60 oldu. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Mayıs ayı anket sonuçlarına göre Haziran ayı enflasyon beklentisi 1,52 olarak açıklandı.

TEMMUZ SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

SSK, Bağ-Kur Temmuz emekli maaş zam oranı henüz netleşmedi. Haziran ayı enflasyonu 1,52 olarak kabul ettiğimiz takdirde zam oranı % 18,38'e çıkacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Şu anda en düşük emekli maaşı 20.000 TL olarak ödeniyor. Bu tutara 5 aylık enflasyon oranını eklediğimizde en düşük emekli maaşı 20.000 TL'den 23.320 TL'ye yükselecek. Temmuz maaş zammını % 18,38 kabul ettiğimiz tabloda ise zamlı en düşük emekli maaşı 23.676 TL'ye yükselecek.