Haziran ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte, milyonlarca çalışanın kıdem tazminatı hesabında kullanılacak yeni tavan tutarı resmiyet kazandı. Peki, 2026 Temmuz Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı tavanı yeni üst sınır kaç TL?

2026 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca en yüksek devlet memuruna ödenen azami emeklilik ikramiyesine endeksli olan kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısındaki artışla birlikte yeniden belirlendi. Yılın ilk yarısında 64 bin 948 lira 77 kuruş olarak uygulanan brüt kıdem tazminatı tavanı, memur maaşlarına yansıtılan yüzde 13,52'lik zam oranının ardından 8.774 lira 58 kuruş zamla 73 bin 723 lira 35 kuruşa yükseldi.

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

Kıdem tazminatı hakkı işçilere tanınmış bir haktır. Bu kapsamda 4/a’lılar, yani eski adıyla SSK’lılar yer almaktadır. Bir işverene bağlı olarak çalışan işçilerin kıdem tazminatı alma hakkı bulunmaktadır. BağKur’luların ve memurların kıdem tazminatı alma hakları yoktur. Diğer yandan, Basın İş ve Deniz İş Kanunu’na tabi çalışan gazetecilerin ve gemi adamlarının da kıdem tazminatı alma hakkı bulunmaktadır.