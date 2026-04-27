2026 yılı kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte il il güncel büyükbaş ve küçükbaş listesi

Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık piyasasında hareketlilik artarken, besicilerin paylaştığı veriler fiyatların seyrini ortaya koydu. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların canlı kilo fiyatları, yükselen maliyetlerin etkisiyle yeniden şekillenirken, yurttaşlar güncel kurbanlık fiyatlarını yakından izliyor.

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

2026 yılında kurbanlık fiyatları, artan yem giderleri ve enflasyonun etkisiyle geçen yıla göre yükseldi. Türkiye genelinde fiyatlar bölgesel farklılık gösterse de ortalama aralıklar belirginleşti.

Geçen yıl İstanbul’da büyükbaş hayvanlar 90 bin TL ile 250 bin TL arasında, küçükbaş kurbanlıklar ise 10 bin TL ile 25 bin TL aralığında satılıyordu. Bu yıl ise küçükbaş fiyatlarının 18 bin TL ile 45 bin TL, büyükbaş fiyatlarının ise 140 bin TL ile 400 bin TL arasında olması bekleniyor.

2026 CANLI KİLO FİYATLARI

2026 yılına ilişkin ortalama canlı kilo fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

Tosun (büyükbaş): 510 TL/kg

510 TL/kg Düve / İnek: 475 TL/kg

475 TL/kg Koç (küçükbaş): 450 TL/kg

450 TL/kg Dişi koyun: 350 TL/kg

İL İL KURBANLIK FİYATLARI

2026 yılı için bazı illerde öne çıkan kurbanlık fiyat aralıkları şöyle:

İstanbul’da büyükbaş 140.000 TL - 400.000 TL , küçükbaş 18.000 TL - 45.000 TL , 7/1 hisse bedeli 30.000 TL - 55.000 TL

, küçükbaş , 7/1 hisse bedeli Ankara’da büyükbaş 110.000 TL - 350.000 TL , küçükbaş 18.000 TL - 40.000 TL , hisse fiyatları 28.000 TL - 50.000 TL

, küçükbaş , hisse fiyatları İzmir’de büyükbaş 140.000 TL - 330.000 TL , küçükbaş 18.000 TL - 45.000 TL , hisse bedeli 30.000 TL - 50.000 TL

, küçükbaş , hisse bedeli Erzurum ve Kars gibi illerde büyükbaş 100.000 TL - 280.000 TL, küçükbaş 15.000 TL - 35.000 TL, hisse fiyatları 25.000 TL - 45.000 TL

VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ AÇIKLANDI

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) 2026 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedellerine ilişkin açıklamada bulundu. Buna göre yurtiçinde 18 bin TL, yurtdışında ise 7 bin TL olarak belirlendi.