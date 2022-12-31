Czinger'in oyuncağı 21C'de ayrıntılar açıklandı
Czinger'in ilk modeli 21C pist rekorları kırmak üzere tasarlandı. Sadece 80 adet üretilmesi planlanan otomobil hakkında ayrıntılara ulaşıldı.
Amerika Birleşik Devletleri menşeli 2019 yılında kurulan Czinger'in ilk aracı 21C satışa çıkıyor.
Bu süper sporun 80 adet üretilmesi planlanıyor.
Czinger 21C Şubat 2020'de tanıtıldığından bu yana merakla bekleniyordu. Agresif ve savaş uçağından ilham alan bu tasarım dikkatleri üzerinde toplamıştı.
Kevin ve Lukas Czinger'in 2019'da kurduğu markanın ilk otomobili 21C'nin pist rekorları kırmak üzere tasarlandığı iddia ediliyor.
4 çeker 21C'nin kalbi, tamamen şirket içinde geliştirilen, 11.000 devir çevirebilen, tek başına 937 hp üreten çift turboşarjlı 2.88 litrelik sekiz silindirli bir motor. Czinger'in bu motoru ön aksta yer alan ve toplam 296 hp güç üreten iki elektrikli motoruyla birlikte aracın 1233 hp güç üretmesini sağlıyor.
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