Hyundai IONIQ 5’in 58 kWh’lık versiyonu satışa sunuldu.

30 Aralık 2022 Cuma, 18:27

Hyundai, tamamen elektrikli modeli IONIQ 5’in 58 kWh’lik standart bataryalı Progressive versiyonunu Türkiye'de satışa sundu.

Satışa sunulduğu 2021 yılından bu yana çok sayıda uluslararası ödül kazanan otomobil arkadan itişli olarak dikkat çekiyor.

Hyundai IONIQ 5’in standart bataryalı bu yeni versiyonu, 125 kW (170 PS) gücünde. Aracın 58 kWh’lik bataryalı elektrikli motorunun ürettiği maksimum tork ise 350 Nm. Azami hızı ise 185 km/s.

Aracın en çok dikkat çeken özelliği ise 18 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e çıkan ve WLTP standardına göre tek şarjla yaklaşık 384 km yol alabiliyor olması.

IONIQ 5, bu versiyonda 19 inçlik jantlarla satışa sunulurken aynı zamanda rahatlama özellikli ön koltuklar, hareketli orta konsol ve ileri geri hareket edebilen arka koltuklarla satışa sunuluyor.