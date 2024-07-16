22 milyon dosya icra dairelerinde

Yayınlanma: 16.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.07.2024 - 04:00

Rapora göre 1 Ocak- 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında icra dairelerine UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı 4 milyon 826 bin oldu.

UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 12 Temmuz itibarıyla 22 milyon 377 bine yükseldi.

Derdest dosya sayısı geçen yıla göre net olarak 593 bin adet arttı. Her 100 aileden 14’ünün bankaların ve varlık yönetim şirketlerinin icra takibinde olduğu belirtilen raporda, yurttaşların büyük bölümünün borcunu borçla çevirdiği, bu yüzden borç yükü katlanarak büyüyen yurttaşların bir süre sonra borcunu ödeyemez hale geldiklerine işaret edildi.