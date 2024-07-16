22 milyon dosya icra dairelerinde

Yurttaşın borç ve faiz yükü katlanarak artıyor. Bu durum CHP TBMM Grubu’nun haftalık ekonomi raporuna da yansıdı.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 16.07.2024 - 04:00
22 milyon dosya icra dairelerinde
Abone Ol google-news

Rapora göre 1 Ocak- 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında icra dairelerine UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı 4 milyon 826 bin oldu. 

UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 12 Temmuz itibarıyla 22 milyon 377 bine yükseldi. 

Derdest dosya sayısı geçen yıla göre net olarak 593 bin adet arttı. Her 100 aileden 14’ünün bankaların ve varlık yönetim şirketlerinin icra takibinde olduğu belirtilen raporda, yurttaşların büyük bölümünün borcunu borçla çevirdiği, bu yüzden borç yükü katlanarak büyüyen yurttaşların bir süre sonra borcunu ödeyemez hale geldiklerine işaret edildi.


borç haberleri faiz haberleri icra haberleri

İlgili Haberler

Yıldırım Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım’dan kardeşi Ali Rıza Yıldırım'a tepki: Onaylamıyorum

Yıldırım Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım’dan kardeşi Ali Rıza Yıldırım'a tepki: Onaylamıyorum
AHBAP'ın icraatlarından bahseden Haluk Levent isyan etti: 'Tüm siyasi partilere çağrımdır'

AHBAP'ın icraatlarından bahseden Haluk Levent isyan etti: 'Tüm siyasi partilere çağrımdır'
İcra müdürü, mübaşir, avukat... Antalya Adliyesi'nde 'rüşvet' operasyonunda 4 tutuklama

İcra müdürü, mübaşir, avukat... Antalya Adliyesi'nde 'rüşvet' operasyonunda 4 tutuklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler