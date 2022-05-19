24 liradan 40 liraya çıktı; dolar bazında zararda
Giresun’da serbest piyasada sezon başında kilogramı 24 liradan alıcı bulan fındığın fiyatı 40 liranın üstüne çıktı. TL olarak fiyat artışı yaşansada dolar bazında fındık fiyatları düşüş gösterdi.
Serbest piyasada fındık fiyatının yükselmesini değerlendiren fındık tüccarı Ahmet Ergün, “Yıl sonuna doğru fındık fiyatı 30 lira seviyelerine doğru yükselmeye başladı. Yıl başından sonra ise fındık fiyatı 30 ila 40 lira arasında inişli çıkışlı bir grafik izledi. Son bir haftadır ise fındık fiyatı randımanına göre 40 liranın üzerinde seyrediyor” dedi.
Fındık fiyatının serbest piyasada 40 lira üzerinde olsa da dolar bazında düşüşte olduğunu söyleyen Ergün, “Fındık fiyatları açıklandığında dolar bazında 3,20 dolara denk geliyordu fakat bugünlerde 2,4 dolar bazında işlem görüyor. Dolayısıyla fındık fiyatı Türk Lirası olarak rekor seviyede olsa da döviz bazında düşük olduğunu düşünüyorum.
Önümüzdeki günlerde fındık fiyatları döviz bazında beklentileri karşılayacak şekilde yükselir temennisindeyiz. Çünkü ihracattan da takip ediyoruz. Geçen seneye göre hatırı sayılır bir oranda fındık ihracatında yükseliş var" ifadelerini kullandı.
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