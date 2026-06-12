245 milyon ‘bardak’ için kalite ve değer arayışı!

Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, şirket olarak tarımsal üretimde sürdürülebilirliği odağına alan bir dönüşüm ekosistemine sahip olduklarını, bunu “milli içecek” çaya da taşıdıklarını açıkladı.

Rize Valiliği, Rize Belediyesi, Rize Ticaret Borsası, Çay-Kur, GürAta ve Zzef işbirliyle çayda kaliteyi yükseltecek, toprağın verimini koruyarak sürekliliğini sağlayacak kapsamlı bir üretim ve satış modelinin tanıtımıyla ilgili toplantıda konuşan Baydur, şunları vurguladı: “Türkiye’de günde 245 milyon bardak çay tüketiliyor. Bu nedenle çok kıymetli bir ürün. Üretimden satışa bu kapsamlı modelde özellikle reklamasyon işi bizim. Kalite standardındaki tüm ürünlere alım garantisi verdik. Bugün 30 bin tonla başladık. Coğrafi işaretli bu üretimin mahsullerini kendi markamızla (Migros Ekstra) satışa sunan ilk perakendeciyiz. Bu yıl 50- 60 tona kadar çıkacağız. Marka için pazarlama yatırımı da yapacağız.”

2050 YILI UYARISI

Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan ise pilot çalışması 1.5 yıldır süren projeye katılan bahçelerde gübre kullanımından çay toplamaya her aşamayı yönettiklerini belirterek şöyle devam etti: “Örneğin dekar başına 110 kilo gübre verene 50- 55 kilo kullandırdık. Verimde bir değişiklik olmadı ama selüloz, toz oranı gibi kalite parametrelerinde ilk aşamada yüzde 10-15 iyileşme oldu. Zaten çayın geleceği için en önemli konulardan biri kalite. Ayrıca alım garantisi verdik. 35 liralık taban fiyata yüzde 5 ilave ettik. Bugün 1750 kiloya düşen verimin de artmasını planlıyoruz. Doğal üretimi başarabilrsek Türk çayı ve üreticisinin önü açılır. Aksi halde çayda 2050’yi göremeyiz. Projemizin, bir teşvik sistemi ile 5-7 yılda tüm bölgeye yayılmasını hedefliyoruz.”