25 metreküp doğalgaz kaç TL? 25 metreküp ücretsiz doğalgaz faturalara ne kadar yansıyacak? Ücretsiz doğalgaz kaç ay verilecek?

Yayınlanma: 21.04.2023 - 14:58

Güncelleme: 21.04.2023 - 14:58

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'ndaki Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde konuştu.

"Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğal gaz faturasını düşürecek 2 müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğal gaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Özellikle emeklisinden öğrencisine tüm dar gelirli vatandaşlarımızın bütçesine ücretsiz doğal gaz kullanımının önemli bir katkı yapacağına inanıyorum. İnşallah seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı, çok daha olumlu bir şekilde tecelli edecektir."

25 METREKÜP DOĞALGAZ KAÇ TL?



BOTAŞ'ın konut tarifesine göre 1000 metreküp doğalgaz 4.080 TL. Böylece 1 metreküp 4,08 TL oluyor. 25 metreküp doğalgaz 102 TL oluyor.

İGDAŞ internet sitesinde yer alan bilgiye göre 1000 metreküp doğalgaz fiyatı 4,638696' TL. 1 metreküp doğalgaz fiyatı 4,63 TL'te denk geliyor. Böylece 25 metreküp doğalgaz yaklaşık 116 TL oluyor.

25 METREKÜP ÜCRETSİZ DOĞALGAZ KAÇ AY VERİLECEK?

25 metreküp ücretsiz doğalgaz 1 yol boyunca verilecek.



ÜCRETSİZ DOĞALGAZ KAÇ AY VERİLECEK?



Erdoğan konutlarda kullanılacak doğalgazın 1 ay boyunca ücretsiz olacağını açıkladı.



"Şimdi de Karadeniz gazının sevincini, mutluluğunu, coşkusunu 85 milyon doya doya yaşayabilelim diye ikinci müjdemizi açıklıyorum. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz. Bu müjdemizin de milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah'ın izniyle halen sürmekte olan ve yeni başlatacağımız çalışmalarla milletimizin karşısına daha pek çok müjdeyle çıkacağız."

DOĞALGAZ ZAMMI

Doğalgaza son bir yılda 164 oranında zam yapıldı.

