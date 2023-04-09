CHP'li Ahmet Akın: Doğalgazı kesilen abone yüzde 42 arttı

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 03:00

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 03:28

CHP’li Ahmet Akın, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, seçim öncesi AKP iktidarının Karadeniz doğalgazının siyasi rant amacıyla tekrar gündeme getirmeye hazırlandığına işaret etti. Akın, iktidarın Karadeniz doğalgazıyla ilgili “henüz kesinleşmiş rezerv bilgisi bile belli değilken” Türkiye’nin ekseninin değişeceği söyleminde bulunduğunu anımsattı.

İktidarın 2020’den bu yana yurttaşı indirim vaadiyle kandırdığını söyleyen Akın, “İktidar; bunu siyasi şov malzemesi yapmayı tercih etti, 2020’den bu yana Karadeniz doğalgazıyla vatandaşın faturasının düşeceği vaadinde bulundu. O yıldan bu yana düşen tek şey maalesef vatandaşımızın alım gücü ve milli paramız Türk Lirası’nın değeri oldu. Müjdeden sonra Türkiye Avrupa bölgesinde enerji enflasyonunda birinci sıraya yükselirken, orta ve düşük gelirli vatandaşlarımız ise enerji yoksulu haline geldi” dedi.

(Ahmet Akın)

‘KESİNTİ YÜZDE 42 ARTTI’

CHP’li Akın; müjdeden sonra yalnızca bir yıl içinde faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısındaki artışın dahi, Karadeniz doğalgazının yurttaşın refahı için kullanılmadığını gösterdiğine dikkat çekti.

Akın, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Müjdenin verildiği 2020’de resmi raporlara göre geçici gaz kesintisi yaşayan abonelerin toplam sayısı 1 milyon 279 bin 990 kişiydi. Abonelerin yüzde 65,7’sine yani 840 bin 954’üne fatura bedelini zamanında ödeyemediği için kesinti uygulanmıştı. 2021’de ise geçici gaz kesintisi yaşayanların toplam sayısı 1 milyon 620 bin 64 kişiye çıkarken abonelerin yüzde 73,9’una yani 1 milyon 197 bin 227’sine fatura bedelinin zamanında ödemedikleri için kesinti uygulandı. Karadeniz müjdesinden sonra bir yıl içinde faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısı yüzde 42,3 oranında arttı. BOTAŞ’ın her ay açıkladığı tarifeye göre, ‘müjdeden’ sonra konutlarda faturalar yaklaşık 3,5 kat; sanayide ise yaklaşık 6 kat arttı. Bu durum, iktidarın enerji zamlarının patronu olduğunu gösterdi. Cumhuriyet tarihinin en fahiş zamlarıyla enerjiyi lüks haline getiren, sanayide doğalgaz ve elektrik kesintisi yaparak çarkların durmasına neden olan bu iktidar faturalar katlanırken göstermelik indirimlere seçime kadar algıyı yönetmeye çalışıyor. İktidarımızda yüksek fiyatlı mevcut doğalgaz anlaşmalarını yeniden müzakere edeceğiz.”