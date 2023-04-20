Önce bir yılda yüzde 100'ün üzerinde zam, sonra 'müjde'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022’de yüzde 164 oranında zamlanan doğalgaz için "indirim" müjdesi verdi. Erdoğan, "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz." açıklamasında bulundu.
AKP iktidarının ekonomi politikaları nedeniyle enflasyon TÜİK verilerinde bile son 24 yılın zirvesine çıktı. İktidar, enflasyonun faturasını ise halktan çıkarmayı tercih etti. 2022’de elektriğe yüzde 184, doğalgaza ise yüzde 164 oranında zam yapıldı.
Yurttaşlar doğalgaz faturasını ödeyemediği soğuk kış ayları geçirirken, AKP iktidarı ise seçimlere sayılı günler kala bir "müjde" duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız" açıklamasında bulundu.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Muharrem İnce’ye, Ümit Özdağ’a, Sinan Oğan’a açık mektup
- Saray'dan seçim tahmini: 'Milletimizi yormaya gerek yok'
- ORC Araştırma'nın Erzincan anketinde dikkat çeken sonuç
- 'Bu adamı durdurun!'
- Süper lüks cip... Plakası 34 AKP 13! Çakarı da cabası
- Oğan anketlere göre oy oranını açıkladı
- Susturamayacaksınız!
- Deniz Gezmiş'in abisinden Aksakal'ın ifadelerine tepki
- NASA, Mars'taki iskelet benzeri cisme açıklık getirdi
- Her yerden para yağıyor! Para çeken 3 burç