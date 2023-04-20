Önce bir yılda yüzde 100'ün üzerinde zam, sonra 'müjde'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022’de yüzde 164 oranında zamlanan doğalgaz için "indirim" müjdesi verdi. Erdoğan, "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz." açıklamasında bulundu.

AA
Yayınlanma: 20.04.2023 - 21:29
Önce bir yılda yüzde 100'ün üzerinde zam, sonra 'müjde'
Abone Ol google-news

AKP iktidarının ekonomi politikaları nedeniyle enflasyon TÜİK verilerinde bile son 24 yılın zirvesine çıktı. İktidar, enflasyonun faturasını ise halktan çıkarmayı tercih etti. 2022’de elektriğe yüzde 184, doğalgaza ise yüzde 164 oranında zam yapıldı.

Yurttaşlar doğalgaz faturasını ödeyemediği soğuk kış ayları geçirirken, AKP iktidarı ise seçimlere sayılı günler kala bir "müjde" duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız" açıklamasında bulundu.


Erdoğan doğal gaz doğalgaz doğalgaz faturası

İlgili Haberler

Keramet ihalede: Yandaşın anketine Erdoğan'ın bile ağzı açık kalacak...

Keramet ihalede: Yandaşın anketine Erdoğan'ın bile ağzı açık kalacak...
Erdoğan'dan yeni atamalar: Et ve Süt Kurumu'nun yönetimi değişti

Erdoğan'dan yeni atamalar: Et ve Süt Kurumu'nun yönetimi değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı: Seçim için çağrıda bulundu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı: Seçim için çağrıda bulundu!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler