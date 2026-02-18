3 adet suya 600 TL istediler: Bakanlık o işletmeye cezayı kesti!

Ticaret Bakanlığı, Bursa’nın Mudanya ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmeye yönelik fahiş fiyat iddiaları üzerine denetim gerçekleştirdi. Yapılan inceleme sonucunda işletmeye idari para cezası uygulandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, işletmede 3 adet su için 600 TL ödeme yapıldığına ilişkin paylaşımlar üzerine Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yerinde denetim yapıldığı bildirildi.

FİYAT LİSTESİ VE MENÜ DENETİMİ

Denetim kapsamında işletmenin kapı girişinde bulundurması gereken fiyat listesi ile masalarda yer alması zorunlu menüler kontrol edildi. Ayrıca içecek grubu ürünleri başta olmak üzere uygulanan fiyatlar mevzuat çerçevesinde incelendi.

Açıklamada, "- İnceleme sonucunda, 5 çeşit içeceğin kapı giriş fiyat listesinde ve menüde yer almadığı tespit edilmiş, bu nedenle işletmeye tarife ve fiyat listesine aykırılıktan idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca söz konusu içecekler hakkında fahiş fiyat denetimi yapılmış, geriye dönük son üç aya ait alış faturaları ve savunmaları talep edilerek ikinci bir tutanak düzenlenmiştir. Tutanakla birlikte, bilgi ve belgeler Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna, gereği yapılmak üzere iletilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Denetim sürecinin ilgili mevzuat kapsamında sürdürüleceği belirtildi.