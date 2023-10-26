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Tesla fabrikasının büyümesine yerel halk ve çevre örgütlerinden itiraz!

Tesla Grünheide'deki Alman Gigafactory'de genişleme hedeflerine sadık kalmak istiyor ancak çevre örgütleri ve yerel halk durumdan rahatsız. Meksika'da planlanan Gigafactory'de ise şirket frene basıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2023 - 16:21
Tesla fabrikasının büyümesine yerel halk ve çevre örgütlerinden itiraz!
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Elektrikli otomobil üreticisinin temsilcilerinin genişleme planlarına ilişkin bir kamuoyu tartışması sırasında açıkladığı üzere Tesla, Grünheide'deki fabrikasını 2024 yılının ilk yarısında genişletmeye başlamak istiyor. İlk olarak, mevcut fabrika binası modernize edilecek ve bir su geri dönüşüm tesisi inşa edilecek. Önümüzdeki yıllarda, ikinci bir üretim salonu ve bir pil geri dönüşüm tesisi planlanıyor.

ÜRETİM İKİ KATINA ÇIKACAK

Tesla'nın Grünheide'deki üretim kapasitesini iki katına çıkararak eletrikli otomobil üretimini yılda 500 bin adetten bir milyon adete çıkarmayı planlıyor. Brandenburg Çevre Bakanlığı'na göre "pil depolama üretim kapasitesini şu anda yılda 50 gigawatt-saatten gelecekte yılda 100 gigawatt-saate çıkarmayı" planladığı bildirildi. Bu planlar arasında pil hücrelerinin üretimi de yer alıyor.

BİNDEN FAZLA İTİRAZ!

Fabrikanın genişletilmesine ilişkin planlar kamuoyuna sunuldu ve sonuç olarak projeye karşı 1.000'den fazla itiraz geldi. Yerel halk ve çevre örgütlerinden gelen itirazların çoğu fabrikanın su tüketimi ve diğer çevresel etkileriyle ilgili.

Bu itirazlar halen bölge sakinleri, yetkililer ve Tesla arasında görüşülmeye devam ediyor. Bu bağlamda zaman çizelgesine ilişkin açıklama da yapıldı. RBB'nin yazdığına göre, su meselesi tartışmada sonuçlandırıldı. Şu anda tesisin gürültü kirliliği tartışılıyor. Yetkililerin Tesla planlarını onaylamadan önce tartışmanın değerlendirilmesi gerekiyor.


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