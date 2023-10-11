3 şart gerekiyor! İstifa edip kıdem tazminatı almanın yolu

Yayınlanma: 11.10.2023 - 09:34

Güncelleme: 11.10.2023 - 09:36

İş hayatında kural olarak, işten kendi rızasıyla ayrılan eden işçinin kıdem tazminatı talep etme hakkı olmadığı bilinse de bazı durumlarda istifa eden işçiler de kıdem tazminatı alabiliyor.

Çalıştığı iş yerinden daha iyi şartları vaadeden başka bir işverenin işyerine geçmek için istifa eden işçiler bazı durumlarda kıdem tazminatını hakedebilir.

İstifa ederek kıdem tazminatını hak etmek için 3 şart gerekiyor. İşçilerin kafasını karıştıran kıdem tazminatını alma sistemi basit bir şekilde işliyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, süre ve şartlar tamamlandığında SGK'sı olan herkes istifa ederek kıdem tazminatına hak kazanabiliyor.

Günümüzde 8 Eylül 1999 tarihinden öne işe girenler bu haktan yararlanmaya devam ederken 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez işe girenler önümüzdeki yıl eylül ayından itibaren 25 yılı doldurdukları için prim gün şartını da sağladıktan sonra bu haktan yararlanmaya başlayacak.

1 Mayıs 2008'den sonra ilk kez işe başlayanlar da prim gün şartını doldurduktan sonra 2033 yılından sonra bu haktan faydalanmış olacak.

BU ŞARTLARIN KARŞILANMASI GEREKİYOR

15 yıl sigortalılık süresi 3600 gün prim ödeme şartını yerine getirenlerin istifa etmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanması için, ilk işe giriş tarihi 08.09.1999 tarihinden önce olması gerekiyor.

08.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arası ilk işe giriş bildirimleri olan çalışanlar ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün prim ödemek şartı ile yaşı beklemek üzere istifa edilmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanabiliyor.

Bu tarihler arasında 7000 iş gününü dolduranlar da kıdem tazminatını hak etmiş oluyor.

01.05.2008 den sonra ilk defa işe başlayanlar ise 25 yıl sigortalılık ve 5400 prim günü koşullarını sağlamaları ve yaşı beklemek üzere işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatına hak kazanabileceklerdir.

İÇERİDE KALAN İZİN GÜNLERİNİ ALABİLİR

Kıdem tazminatını alıp işten ayrılmak isteyenler sadece kıdem tazminatı ve kullanmadığı izin günlerinin tutarı ne kadarsa onları alıp işten ayrılabilir.

İhbar tazminatı hakkı bu yöntemde kaybolmuş oluyor.

İŞ DEĞİŞTİRSE DE TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNABİLİR

Kıdem tazminatını istifa ederek alma şartlarını tamamlayanlar emeklilik ya da işverenin işten çıkarmasını beklemeden kıdem tazminatını alabiliyor.

Çalışan emekliler de şartları yeniden sağladıklarında işten çıkarılmayı beklemeden kıdem tazminatlarını talep edebiliyor.

Farklı işyerlerinde çalışıp istifa ile kıdem tazminatı talebinde bulunuluyor. Kıdem tazminatı alma şartlarını sağladıktan sonra son işyerinde ne kadar süre çalışılmışsa o süre üzerinden kıdem tazminatı hesaplanıyor.

Son çalıştığınız işyerinde 5 yılınız varsa sadece 5 yıllık kıdem tazminatını hak etmiş oluyorsunuz. Önceki işyerlerinde geçen süreleri alamıyorsunuz.

SGK'YE BAŞVURU GEREKİYOR

İstifa ile kıdem tazminatını almak için şartların sağlandığına dair belge Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınarak işverene ibraz edilmesi gerekiyor.

İşveren de şartların sağlandığını gördüğü için kıdem tazminatını vermek zorunda kalıyor.

İSTİFA EDİLEN HER İŞYERİNDEN ALINABİLİR

Bu konuda en şanslı olan kesim 8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanları kapsıyor. Bu kişiler 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 günü tamamladıktan sonra istifa etseler de kıdem tazminatlarını alabildikleri için her girdikleri işten kendi rızalarıyla çıktıklarında kıdem tazminatına hak kazanıyorlar.

Her seferinde SGK’dan uygunluk yazısı alınıp işverene ibraz edildiğinde kıdem tazminatına hak kazanılabiliyor.

MEMURLARA KÖTÜ HABER

Devlet memurları istifa ile kıdem tazminatı alma hakkına sahip değil.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kıdem tazminatını hesaplamak için brüt ücreti yılla çarpmak gerekiyor. Ortaya çıkan tutarı da damga vergisini düşmek için 0,00759 ile çarpıp çıkan tutarı düşünce net ödenecek kıdem tazminatı ortaya çıkıyor.

Başka bir deyişle 15 bin lira kıdem tazminatı brütü olan birisi 10 yılda 150 bin lira kıdem tazminatını hak ediyor. 150 bin lirayı damga vergisi olan 0,00759 ile çarpınca 1138 lira sonucuna erişiliyor. 150 bin liradan da damga vergisi olan 1138 lirayı düşünce net ödenecek kıdem tazminatı 148 bin 862 lira oluyor.