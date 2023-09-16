Agrobay işçisi kadınlar seslendi: Nerede kadın kolları...
Abdurrahman Şentürk'ün şirketi Bayburt Grup'a ait Agrobay Seracılık'a, işçileri hukuksuz şekilde çıkardığı için tepkiler sürerken, işçiler CHP İzmir İl Kongresi'ne giderek eylemlerini duyurmaya çalıştı.
İzmir Bergama'da Bayburt Grup’a bağlı Agrobay Seracılık’ta en az 40 işçi, sendikalaşma sürecine karşılık keyfi ve hukuksuz bir şekilde işten atılmıştı. Eylem yapan işçilere güvenlik güçleri sert müdahale etmiş, bazı kadınlar baygınlık geçirirken, olaya şahit olan çocuklar ise büyük korku yaşamıştı. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu Agrobay işçileri bugün CHP İzmir İl Kongresi'nde giderek taleplerini dile getirdi. Agrobay'da işçi olduğunu dile getiren bir işçi kadın CHP Kadın ve CHP yönetimine seslenerek dayanışma içinde olmaları gerektiğinin altını çizdi.
İşçi kadının sözleri sosyal medyada da gündem oldu. Tarım İşçileri Sendikası Tarım-Sen tarafından paylaşılan videoda talepler ve işçilerin yaşadıkları dile getiridli.
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