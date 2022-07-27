300 yılın en büyük elması bulundu
Angola'da 170 karat büyüklüğünde pembe elmas bulundu. Bulunan elmasın son 300 yılın en büyük elması olduğu belirtildi.
Avustralyalı madenci Lucapa Diamond Co, Angola'da büyük bir elmas keşfi yaptı.
Şirkete göre bulunan pembe elmas, son üç yüzyılda keşfefilen en büyük elmas.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Lulo alüvyon madeninden çıkan 170 karatlık elmas, şirket ve ortakları Endiama E.P. ve Rosas & Petalas, tarafından açıklandı. Angola devletine ait elmas, ticaret firması Sodiam tarafından yürütülen uluslararası bir ihale yoluyla satılacak.
Renksiz olanlardan daha nadir bulunan renkli pırlantalar, son yıllarda rekor fiyatlara ulaştı. De Beers'ın Cullinan mavi elması, Nisan ayında Hong Kong'daki Sotheby's'de yaklaşık 57,5 milyon dolara açık artırmaya çıkarıldı.
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