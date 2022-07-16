Serie A devi Milan, Eljif Elmas'ı istiyor
Serie A devi Milan, Napoli forması giyen Makedon oyuncu Eljif Elmas'ı istiyor. Stefano Pioli'nin takımı Eljif'i kadrosuna katarsa Fenerbahçe de bu transferle kasasını dolduracak.
İtalya Serie A ekibi Milan, gözünü Eljif Elmas'a dikti.
Football Italia'da yer alan habere göre Milan, Fenerbahçe'den Napoli'ye 16 milyon Euro karşılığında transfer olan Makedon oyuncu Eljif Elmas'a talip oldu.
Milan'ın Eljif için 35 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi. Bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe, Napoli'nin elde ettiği gelire bağlı olarak azami 1,5 milyon Euro'yu kasasına koyacak.
Makedon futbolcu geçen sezon Napoli formasıyla 46 maçta görev yaptı ve 7 gol atıp, 6 asist yaptı.
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