THY’deki maaş ve ikramiyeler Meclis gündemine taşındı
CHP’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, THY’deki maaş, huzur hakları ve ikramiyeler de dahil olmak üzere birçok iddiayı TBMM gündemine taşıdı.
Karasu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ulaştırma ve Atyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Kamuda tasarruf tedbirlerini içeren genelgeye karşın genel müdürünün 1 milyon 400 bin lira maaş aldığı iddia edilen THY’de yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerine de yüzde 64 zam yapıldığını belirten Karasu, önergesinde, “Böylece huzur hakkı ücretleri bu yılın ilk 6 ayı için 103 bin liraya yükselmiştir. İkinci altı ay için ise yeni bir zam daha yapılacaktır. Yönetim kurulu üyelerine ayrıca yılda dört kez de aynı miktarda ikramiye verilmektedir. Karasu önergesinde şu sorulara yanıt istedi:
- THY genel müdür, müdür yardımcıları, daire başkanları, daire başkan ve yardımcıları ile müdürlerin aldıkları net maaş nedir?
- THY’nin genel müdürü, genel müdür yardımcıları ve bazı daire başkanlarının maaşlarına ilave olarak her biri ayrı ayrı gösterilmek üzere son bir yıl içinde ödenen huzur hakkı ve ekstra ikramiyeler, kâr payları, bayram harçlığı toplam kaç TL’dir ?
- 2023 bilançosunda, 106 milyon Amerikan Doları olan “şüpheli alacaklar” ile son yıllarda düzenli olarak takip ve tahsili sağlanamadığı için “silinen şirket alacaklarının” toplam tutarı, genel sebepleri nelerdir?
- İBB’den 2009 yılında YİD modeliyle, 25 yıl süreyle kiralanan ve sonradan süresi 31 yıla uzatılan Hatice Sultan ve Fehime Sultan yalıları, aradan 14 yıl geçtiği halde, neden işletmeye açılamamıştır?
- Son bir yıl içinde hangi dernek, vakıf vb. STK’lar ile protokol yapılmıştır? Yapılan bu protokoller çerçevesinde bedava veya yüzde 50 indirimli bilet, kargo ve fazla bagaj desteği verildiği; uçuş sınıflarının ücretsiz yükseltildiği iddiaları doğru mudur ?
- THY’deki yöneticilere, sendikalı çalışanlara verilen zamdan farklı olarak, 2-3 kat zam yapılmasının sebep ve gerekçeleri nelerdir?
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