THY’deki maaş ve ikramiyeler Meclis gündemine taşındı

Yayınlanma: 10.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.06.2024 - 04:00

Karasu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ulaştırma ve Atyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Kamuda tasarruf tedbirlerini içeren genelgeye karşın genel müdürünün 1 milyon 400 bin lira maaş aldığı iddia edilen THY’de yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerine de yüzde 64 zam yapıldığını belirten Karasu, önergesinde, “Böylece huzur hakkı ücretleri bu yılın ilk 6 ayı için 103 bin liraya yükselmiştir. İkinci altı ay için ise yeni bir zam daha yapılacaktır. Yönetim kurulu üyelerine ayrıca yılda dört kez de aynı miktarda ikramiye verilmektedir. Karasu önergesinde şu sorulara yanıt istedi: