Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki artış ve düşüş, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelerle değişmeye devam ediyor. Peki, 31 Mart 2026 Akaryakıta zam mı geldi? Motorin, benzin ne kadar?

31 MART 2026 AKARYAKITA ZAM MI GELDİ?

Sosyal medyada yer alan iddialara göre bu gece motorine 2 TL 52 kuruş zam yapılacak.

GÜNCEL MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.52 TL

Motorin: 74.87 TL

LPG: 30.49 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.38 TL

Motorin: 74.73 TL

LPG: 29.89 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.49 TL

Motorin: 76.00 TL

LPG: 30.37 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI