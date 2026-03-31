Cumhuriyet Gazetesi Logo
31 Mart 2026 Akaryakıta zam mı geldi? Motorin, benzin ne kadar?

31 Mart 2026 Akaryakıta zam mı geldi? Motorin, benzin ne kadar?

31.03.2026 09:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
31 Mart 2026 Akaryakıta zam mı geldi? Motorin, benzin ne kadar?

ABD-İsrail ve İran savaşı piyasaları etkilemeye devam ederken akaryakıt fiyatları da petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişiyor. Peki, 31 Mart 2026 Akaryakıta zam mı geldi? Motorin, benzin ne kadar?

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki artış ve düşüş, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelerle değişmeye devam ediyor. Peki, 31 Mart 2026 Akaryakıta zam mı geldi? Motorin, benzin ne kadar? 

31 MART 2026 AKARYAKITA ZAM MI GELDİ?

Sosyal medyada yer alan iddialara göre bu gece motorine 2 TL 52 kuruş zam yapılacak.

Image

GÜNCEL MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

  • Benzin: 62.52 TL
  • Motorin: 74.87 TL
  • LPG: 30.49 TL

ANADOLU YAKASI

  • Benzin: 62.38 TL
  • Motorin: 74.73 TL
  • LPG: 29.89 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 63.49 TL
  • Motorin: 76.00 TL
  • LPG: 30.37 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 63.76 TL
  • Motorin: 76.27 TL
  • LPG: 30.29 TL
İlgili Konular: #zam #benzin #akaryakıt #mazot