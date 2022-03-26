344 maden sahası için daha ihale açıldı

26 Mart 2022 Cumartesi, 11:35

Geçen günlerde yayımladığı zeytinlikleri maden faaliyetlerine açan yönetmelikle büyük tepki gören Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, 61 ilde 344 maden sahası için ihale açtığını duyurdu. İhale edilecek alanlar arasında Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir ve Muğla da bulunuyor.

İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak. Maden sahalarının taban ihale bedelleri 113 bin lirayla 690 bin lira arasında belirlendi.

İlanda şu detaylara yer verildi:

İlk defa ihalesi yapılan sahalara başvuru yapılmaması halinde sahalar yeniden ihale edilecektir.

Maden Kanunu'nun 30’uncu maddesi kapsamında 344 adet maden sahası ihale edilmek üzere, ilanın Resmî Gazete yayın tarihinden itibaren en az on beş gün süre ile http://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.

İLLER VE MADEN SAHASI SAYISI