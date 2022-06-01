3600 ek göstergede sona gelindi: Son söz Erdoğan’da

01 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

İktidar ile Memur-Sen arasında imzalanan toplusözleşmenin de bir hükmü olan 3600 ek gösterge konusunda Çalışma Bakanlığı ile Memur-Sen arasında şimdiye kadar çeşitli toplantılar yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs sonu çalışmanın duyurulacağını söyledi. Ancak dün itibariyle bir duyuru yapılmadı. Ayrıntı da verilmedi. Sadece düzenlemede çalışmaların tamamlandığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulduğu belirtildi.

MEMUR MAAŞINDA DÜŞÜŞ

3600 ek gösterge için dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında son toplantının yapıldığı öğrenildi. İkisi geniş biri dar olmak üzere üç alternatifin değerlendirildiği, taslak hazırlandığı belirtiliyor. Erdoğan’ın onayının ardından son düzeltmelerin yapılacağı ve düzenlemenin Meclis’e yasa teklifi olarak sunulacağına işaret ediliyor. İçeriğin nasıl olacağı konusunda net bir bilgi yok. Konunun tarafları olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen bu konuda kamuoyuna net bir açıklama yapmadı. Memur-Sen’in bakanlığa sunduğu çalışmada, 2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler ve buna bağlı olarak yeni tazminat yansıtma oranları oluşturulmasının öngörüldüğü belirtiliyor. 3600 ek gösterge düzenlemesi memur emeklilerinin maaşları ile ikramiyelerde artış yapıyor. Buna karşın memur maaşlarında ise düşmeye de neden olabiliyor. O nedenle konu kritik ve hassas. Ayrıca düzenlemenin sadece hemşire, polis, din görevlisi ve öğretmenlerle mi sınırlı kalacağı da net değil. Sendikalar düzenlemenin bütün memurları kapsamasını istiyor. Bu da iktidar için ek maliyet anlamına geliyor.

"ÜÇÜNCÜ TOPLANTIYI BEKLIYORUZ"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ek gösterge düzenlemesinde genel memnuniyetin yolunun tazminat yansıtma oranlarını yükseltmekten geçtiğini bildirdi. Yalçın, “Ek gösterge artışı yapmak emekli maaşı ve emekli ikramiyesini artırmak için son derece önemlidir. 3600’ün altındaki göstergeler için eşdeğer bir şekilde tazminat yansıtma oranı artışı yapılmaz ise genel memnuniyet için önemli bir konu sorunlu bir konuya dönüşür” dedi.

Yalçın, toplantılarda sadece belli meslek gruplarını değil, tamamını kapsayacak şekilde düzenleme yapılmasını istediklerini de bildirdi. Düzenlemenin ayrıntılarının bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağı yorumları da yapılıyor. Dün katıldığı bir televizyon programında konuşan Yalçın şunları söyledi: “Yoğun bir trafik yaşıyoruz. Memur-Sen ilk iki toplantıda beklentilerini, olması gerekenleri aktardı. Şimdi üçüncü toplantı için gün bekliyoruz. Üçüncü toplantı yapıldığında detaylar görüldüğünde, biz tekrar fikirlerimizi ifade ettiğimiz zaman bu bir komisyon çalışması olur.”