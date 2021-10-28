3600 ek göstergede yeni gelişme

28 Ekim 2021 Perşembe, 14:59

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ağrı Şubesi'nin il divan toplantısına katıldı.

Burada, 3600 ek gösterge ve 520 bin sözleşmeli konusuna da değinen Yalçın, "Sözleşme sürecinde 2 tane baba başlık 'bir yıl içerisinde tamamlanacaktır' denilerek karara yansıtmayı başardık. Bunlardan biri siyasi bir vaat olan 3600 ek gösterge. '3600 ek gösterge ve göstergeler yetkili konfederasyon Memur-Sen ile 2022 içerisinde çalışılacak, tamamlanacak ve hayata geçirilecektir'' diye karara yansıttık.

'MAAŞLAR BİR ANDA DÜZELMİŞ OLACAK'

Yalçın, ''Bir diğer sözleşmeliler konusu ki 520 bin sözleşmeliye tekabül ediyor. Sözleşmeliler konusunda 2022 içerisinde yetkili konfederasyon Memur-Sen ile çalışılacak, tamamlanacak ve çözüme kavuşturulacaktır. Bu da en az diğeri kadar kıymetlidir. 3600 ek gösterge, bir sınırlama koymaksızın ek göstergenin tamamı çalışılacak ve bir merdiven basamağı gibi aradaki adaletsizlik giderilecek şekilde bizimle yapılacak komisyon çalışmasıyla bir yıl içerisinde tamamlanmış olacak. Ne getirecek? 30 bin lira emekli ikramiyesini bir anda artıracak. Emekli olanlara 750 ile 1100 liraya varana kadar arada bir fark oluşturacak. Maaşlar bir anda düzelmiş olacak" dedi.