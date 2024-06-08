4 ayda 3 milyon tona yakın buğday ithal edildi... CHP'li Gürer: 'TMO tüccara çalışıyor'

Yayınlanma: 08.06.2024 - 11:08

Güncelleme: 08.06.2024 - 11:08

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım Orman Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, "Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) buğday alım fiyatları ile ürün satan çiftçi belini doğrulatmaz ve üretimden kopar" dedi.

Çiftçileri tarlada ziyaret eden Gürer, "Tarımda uygulanan yanlış politikalar düşük alım fiyatı ile zirve yapmıştır. Bir yıl öncesine göre Buğdayda yüzde 12,5, arpada yüzde 3,5 fiyat enflasyon karşısında çiftçiyi sahipsiz bırakmaktır" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde il sınırında hasat hazırlığında olan Ereğli ilçesi Zengen Köyünde çiftçilerle buluştu.

"Bu fiyatlarla bizim ayakta durma şansımız yok" diyen Çiftçi Şahin Tulgar, şöyle devam etti: "Tonu 8250 TL geçen yıl aldığı buğdaya bu yıl 9250 TL alım fiyatı belirlemek çiftçinin halinden bihaber oldukları gösteriyor. Mazot geçen yıl 18 lira iken bu yıl 40 lirayı geçti.Bu şartlarla daha ekim yapmam."

İktidar eliyle alıma girecek TMO’nun düşük alım fiyatı yanında ürünü 'ayağına istediğini' kaydeden Gürer ise TMO'nun tarlada alım yapmadığını belirterek, "Bu fiyattan nakliye ve zaiyatı düşün geçen yıla göre adeta fiyat artışı yapılmadığı ortaya çıkar. ÇKS olacak, randevu alınabilirse alınacak sonra ödeme için bir kaç ay beklenecek. Tonunda 1750 TL buğdaya verilen destek de bir yıl sonra enflasyonla kuşa dönünce ödenecek. Çiftçiye tam bir zulüm anlayışı ile yaklaşıyorlar. İthal ürünle yabancı ülke çiftçisine destek oluyorlar. Yılbaşından bugüne kadar 2 milyon 880 bin ton buğday ithal etmişiz. İthalat için 700 milyon 76 bin dolar ödemişiz. 2024 yılı ilk 4 ayında 17 bin 95 ton arpa ithalatına da 3 milyon 610 bin dolar yurt dışına ödemişiz. Yabancı ülke çiftçisi ürettiği alıp işleyip satan iktidar kendi ülke çiftçisine maliyet altında fiyat verip canına okuyor" diye konuştu.

MALİYETLER ARTTI

Tarım girdi maliyetlerine dikkati çeken Gürer, şunları söyledi:

"TÜİK’e göre dahi tarım girdi maliyetlerinin enflasyonu %79 ‘u bulmuşken TMO düşük alım fiyatı açıklaması çiftçiye vurulan darbedir. Geçtiğimiz yıl TMO 12 milyon ton buğday alırken bu yıl bütçe hedefinde 3,5 milyon ton alım hedefi konması iktidarı düşük alım fiyatı ike piyasayı tüccara teslim edeceğinin göstergesi idi ve yapılanda tamda budur. Tarla kirası,ilaç,gübre,tohum,mazot,traktör ve biçerdöver giderleri bir önceki yıla göre katlamışken Çiftçiye reva görülen bu durum kabul edilemez.Mutlaka TMO alım fiyatlarını revize etmelidir.15000 TL ton fiyatı ile alıma girmelidir."

"BAKAN NE DEDİĞİNİ BİLMİYOR"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, çiftçinin, üreticinin hiçbir şekilde rasyonel olmayan, gerçekçi olmayan birtakım vaatlerle adeta kışkırtıldığını iddia ederek; "Bizleri üreticiden, çiftçimizden hiç kimsenin koparmasına izin vermeyeceğiz" dediğine dikkat çeken Gürer, şunları söyledi:

"TMO alım fiyatını açıklanamayan bakan kalkıp 'çiftçi üreticiden bizi kimse koparamaz' diyor. Açıkladığınız alım fiyatları ile çiftçiyi ezen yok eden de biz kopmayız diyen de aynı bakan. Bakan da çok iyi biliyor ki maliyetin altında bir alım fiyatı TMO açıkladı.

Bu rakamların kamuoyu oyu ile bir yıllık enflasyon verilerinden vazgeçtik tarlada üretim için kullanılan tohum mazot gübre ilaç, su, kredi faizi, işçilik, traktör ve biçer döver gideri ve de tarla kira fiyatı ile mukayeseli kamuoyu ile paylaşsın. Gerçekçi fiyat maliyet için ne imiş kamuoyu da çiftçimizde bunu birde bakan ağzından öğrensin. TMO alım fiyatının çiftçi için 'tarımda hububattan vazgeç' demekten başka bir anlamı yoktur. Bakan işi saptırmadan gerçeklerle değerlendirme yapmalıdır."

"TMO ÇİFTÇİYE DEĞİL TÜCCARA ÇALIŞIYOR"

Borcu, ipotekli tarlası olmayan çiftçi kalmadığına vurgu yapan Gürer, "TÜİK mayıs ayı üretim tahminine göre 2024 yılında 1 milyon ton buğday rekolte kaybı bekleniyor. Bu fiyatlar düzeltilmezse üründe gelecek yıl sorun artabilir.Ülkemizde 3,5 milyon hektara yakın hububat ekim alanı daralmışken verim ile üretim kaybı yaşanmıyordu.Bu kere ekimde de soruna neden olacak alım fiyatı açıklandı.Ürün çiftçiden tüccara geçince fiyat artacak ve üreten değil aracı kazanacak.TMO çiftçiye değil tüccara çalışıyor" ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.