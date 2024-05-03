4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2024 memur ve emekli zammı şimdiden ne kadar olacak?

4 aylık enflasyon farkı nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. Binlerce çalışan memur ve emekli, nisan ayı enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, ocak, şubat, mart ve nisan aylarını kapsayan 4 aylık enflasyon farkına odaklandı. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2024 memur ve emekli zammı şimdiden ne kadar olacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 14:07
4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2024 memur ve emekli zammı şimdiden ne kadar olacak?
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4 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, çalışan milyonlarca memur ve emekli güncel enflasyon farkını gündemine aldı. Yılda iki kez toplu enflasyon farkına bağlı olarak zam alan memur ve emekliler, 2024 yılının dördüncü enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte şimdiden temmuzda alacakları zamları hesaplamaya başladı. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2024 memur ve emekli zammı şimdiden ne kadar olacak?

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 olarak açıklandı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16 ve nisan ayı için 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 18,72 olarak belirlendi.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor. 4 aylık enflasyon yüzde 18,72 olarak gerçekleşti. Böylece nisan ayı itibarıyla işçi emeklisinin maaş zammı şimdiden yüzde 18,72 oldu.


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